Мешканець Стебника обчистив 15 помешкань на Дрогобиччині

Дрогобицькі поліцейські затримали зловмисника

Мешканцеві міста Стебник оголошено про підозру у скоєнні злочинів, йому загрожує позбавлення волі від трьох до шести років.

У Дрогобичі, проникнувши через вікно до квартири місцевого мешканця, зловмисник намагався викрасти звідти телевізор, ноутбук та інше майно на загальну суму в понад 9300 гривень. Проте здійснити крадіжку чоловікові завадили працівники Дрогобицького відділу поліції, які затримали його на місці події в порядку ст.208 КПК України.

Під час слідства з’ясували, що 44-річний зловмисник причетний до скоєння 15 крадіжок із помешкань жителів Дрогобицького району.

За цими фактами відкрите кримінальне провадження за ч.3 ст.185 Кримінального кодексу України (крадіжка). Статтею передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років, – нагадали у відділі комунікації поліції Львівської області.