Lviv Jazz Orchestra  запрошує на Різдвяний концерт

Різдвяні свята – час світла і щирості, час сказати трохи більше й додати до буднів яскравих нот

Задля цього Lviv Jazz Orchestra запрошує вас до філармонії на Різдвяний концерт 9 січня о 20.00. Посеред зимового циклу заходів, якими рясніє Львів, на вас очікує концерт-відкриття, концерт, де традиційне й сучасне стануть єдиним цілим. Несподівано, почасти експериментально та неодмінно захопливо. Тільки щирість й живий звук, тільки відверті емоції і затишна атмосфера у дні зимової казки.

Що чекатиме на концерті? Море радості! Бо ж колядуватимемо. Від серця до серця. Учасниками Різдвяного концерту від Lviv Jazz Orchestra стануть вже добре знані виконавці – Богдан Дашак, Роксолана Зінчук, Ксенія Царенко, Юрій Григораш, а також Біг-бенд ЛНМА ім. М. Лисенка та гурт Rocky Road. Якщо вам завжди було цікаво, як зазвучать українські коляди у стилі джаз, то цей вечір вас неодмінно привабить. Джаз, соул, блюз, оригінальні аранжування знайомих з дитинства колядок – народження нових сенсів у новому звучанні. Проект Остапа Майчика та Петра Луцишина – для тих, хто любить якісний звук в обрамленні майстерного виконання. А ще, звичайно, різдвяне тепло. Куди ж без нього?