Kozak System заспівали неймовірну «Різдвяну баладу» з дитячим хором «Зернятко» (ВІДЕО)

Напередодні Різдва Kozak System дали друге дихання треку кінця 1980-х років

«Різдвяну баладу» створив гурт «Банита Байда», а згодом її виконував колишній учасник «Банити», автор музики Дмитро Добрий-Вечір разом із його власною групою «Вій».

Ідея відродити композицію та зробити її в свій спосіб, прийшла до бас-гітариста Kozak System Володимира Шерстюка та продюсера Віталія Климова ще восени.

За словами Kozak System, у процесі створення оновленої «Різдвяної балади», вони зрозуміли, що мають справу з абсолютно нестандартним різдвяним треком.

«Зараз у музичному просторі буде дуже багато різдвяних пісень, але ми вирішили зануритися глибше: наша країна нині переживає дуже важливий, доленосний в своїй історії період, після якого, ми впевнені, Україна зміниться і стане зовсім іншою – такою, про яку ми, українці, мріємо вже триста років.

Ця пісня відводить нас від простого святкування Різдва і заглиблює нас в контекст України в цьому Різдві. Це твір, який символізує для нас Різдво самої України, народження нової України».



Володимир Шерстюк, Kozak System

Автор слів: Віктор Недоступ

Автор музики: Дмитро Добрий-Вечір

Зведення: Ігор Громадський

Художник обкладинки: Олена Пригода

Хор: київський дитячий хор «Зернятко» (художній керівник – Раїса Заклецька)