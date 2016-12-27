Канікули у львівських школах триватимуть до 16 січня

Через карантин у львівських навчальних закладах на тиждень скорочують зимові канікули

Тож учні підуть до шкіл уже 16 січня, а не 20-го, як мали. Про це «Львівську газету» повідомили у прес-службі ЛМР.

Шкільну програму надолужать шляхом її ущільнення, жодних відпрацювань по суботах або скорочення інших канікул у Львові не буде, – додали у міській раді.

Нагадаємо, в загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладах Львова призупинили навчання через ситуацію з захворюванням на грип та ГРВІ від 20 грудня до 23 грудня. Відповідне рішення ухвалили 19 грудня на позачерговому засіданні міської комісії з техногенної небезпеки та надзвичайних ситуацій.

Опісля карантин продовжили від 26 до 30 грудня. З огляду на те, що після 30 грудня у школах починаються канікули, львівські школярі підуть на навчання вже після них, 16 січня.

За даними Львівського обласного лабораторного центру МОЗ України, впродовж минулого тижня у Львівській області захворіло на грип та ГРВІ 30 237 осіб (на 8 621 особу більше порівняно з попереднім тижнем). Інтенсивний показник на 100 тис. населення – 1200,2 при епідпорозі 1062,3, зареєстровано перевищення епідемічного порогу в 1,1 разу. Питома вага захворілих дітей до 17 років – 64,2% (захворіло дітей до 17років – 19 422).

У Львові впродовж звітного тижня захворіло 10 047 осіб, що більше порівняно з попереднім тижнем на 1 099 осіб. Інтенсивний показник на 100 тисяч – 1337,4 при епідпорозі 620,21. Перевищення загального епідпорогу по м. Львів у 2,1 разу. Питома вага захворілих дітей до 17 років – 56% (захворіло дітей до 17 років – 5627). Перевищення рівня захворюваності зареєстровано у вікових групах 0-4 роки – в 1,5 разу, 5-14 років – у 2,3 разу, 15-17 років – у 2,7 разу.