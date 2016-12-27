Інваліди війни з когорти воїнів АТО із Львівщини отримуватимуть адресну допомогу на реабілітацію

У 2017 році інваліди війни І, ІІ, ІІІ груп з числа військовослужбовців, які брали участь в АТО, отримуватимуть адресну допомогу на реабілітацію.

Це відбуватиметься в рамках реалізації Комплексної програми соціальної підтримки у Львівській області учасників АТО та їхніх родин, бійців-добровольців АТО, а також родин Героїв Небесної Сотні на 2016 – 2019 рр.

Про це повідомив заступник директора департаменту соціального захисту населення Віктор Степанюк під час засідання сесії Львівської обласної ради сьогодні, 27 грудня.

За його словами, зміни з нового року торкнуться не лише цієї програми.

Так, додаються заходи і до Комплексної програми соціальної підтримки окремих категорій громадян Львівської області на 2014 – 2017 роки.

“Одним із заходів даної програми є забзпечення догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД, – зазначив Віктор Степанюк. – А також на виконання Указу Президента України від 13 грудня 2016 року №553 “Про заходи, спрямовані на забезпечення додержання прав осіб з інвалідністю” передбачається фінансування на забезпечення інвалідів І та ІІ груп по зору засобами медичної реабілітації з мовним виводом та очними протезами”.