Гройсман назвав головні особливості пенсійної реформи

Пенсійна реформа буде передбачати збільшення пенсій і скорочення дефіциту Пенсійного фонду України. Про це заявив прем’єр-міністр Володимир Гройсман.

“Я хочу підкреслити, що головним завданням нашого уряду і парламенту (тому що нам буде необхідна політична підтримка), є системне реформування пенсійної системи, яке буде супроводжуватися, однозначно, підняттям пенсій… це буде система, яка продукуватиме не дефіцит Пенсійного фонду, а буде його зменшувати і робити систему самодостатньою”, – сказав він.

Прем’єр додав, що також має намір боротися з нелегальним працевлаштуванням, оскільки воно призводить до збіднення пенсіонерів, і ті, хто працює неофіційно, потім самі будуть отримувати лише мінімальну пенсію.

Як повідомлялося, із 1 січня 2017 року планується повне переведення усіх пенсійних справ в електронну форму, завдяки чому пенсію можна буде оформити без прив’язки до місця проживання чи роботи.

Крім того, президент Петро Порошенко анонсував збільшення пенсій.

Також нагадаємо, що згідно з прогнозами Пенсійного фонду, пенсія 12,5 млн пенсіонерів станом на кінець 2017 року складатиме 1 тис. 732 грн.