Гірськолижник Михайло Карпушин представлятиме Львівщину на Всесвітній зимовій Універсіаді

Упродовж 29 січня – 8 лютого 2017 року в столиці Казахстану триватиме 28-ма Всесвітня зимова Універсіада. Львівщину на цьому представницькому студентському спортивному форумі представлятиме гірськолижник, вихованець Сколівської ДЮСШ, випускник Львівського училища фізичної культури, студент першого курсу Львівського державного університету фізичної культури імені І. Боберського Михайло Карпушин. Про це повідомили в управлінні фізичної культури та спорту Львівської облдержадміністрації.

Змагання відбудуться у 13 зимових спортивних дисциплінах. Національну студентську збірну команду України представлятиме делегація у складі 114 студентів-спортсменів та їх тренерів у таких видах спорту: біатлон, гірськолижний спорт, лижні перегони, фігурне катання, лижне двоборство, стрибки на лижах з трампліна, шорт-трек, ковзанярський спорт, сноубординг, фристайл.

Окрім Михайла Карпушина на зимовій Універсіаді-2017 змагатимуться ще восьмеро студентів Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського, які представлятимуть інші області. Це зокрема Антон Мигда, Ольга Стефанишин (біатлон), Андрій Климчук (стрибки на лижах з трампліну), Руслан Баланда, Валерій Морозов (лижне двоборство), Тарас Бігус, Аннамарі Данча, Олександра Гак (сноубординг).