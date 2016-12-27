Голова Львівської обласної ради Олександр Ганущин прозвітував перед депутатами про рік роботи на посаді

Звіт відбувся сьогодні, 27 грудня, під час пленарного засідання.

Голова облради наголосив на відкритості ради нового скликання, зокрема, прозорій кадровій політиці, згадав про попереднє оприлюднення рішень, закупівлю товарів і послуг через систему «ProZorro», а також громадські обговорення важливих для області рішень.

«Хочу подякувати усьому депутатському корпусу, апарату та голові Львівської ОДА Олегові Синютці за плідну та конструктивну співпрацю. Дуже важливо, що нам у Львівській облраді вдалося досягнути політичного консенсусу, зважаючи на присутність в раді 9 фракцій. Рішення, які ми ухвалювали, активно обговорювалися в сесійному залі й усі важливі у 2016 році для Львівщини питання знаходили позитивне та вчасне вирішення», – зазначив Олександр Ганущин.

Окрім цього, у своєму виступі Олександр Ганущин висловив переконання, що наступного року спільно з депутатами вдасться скерувати максимум зусиль на розвиток області, покращення інфраструктури та реалізацію чимало цікавих проектів. «Нам слід звернути належну увагу на наші обласні комунальні заклади, – наголосив очільник облради. – Особливо на заходи з енргоефективності в закладах бюджетної сфери. В цьому напрямку ми буде активно працювати й допомагати нашим установам як у місті, так і в області ставати кращими».

Нагадаємо, раніше Олександр Ганущин уже прозвітував перед журналістами про рік роботи на посаді.

Презентація:

https://www.youtube.com/watch?v=F-v_4AIvVeg&feature=youtu.be