Депутати ухвалили три обласні програми

Під час сесійного засідання сьогодні, 27 грудня, Львівська обласна рада затвердила три надзвичайно важливі обласні програми

Зокрема, ухвалено Програму забезпечення дітей-інвалідів і дітей з важкими інтоксикаціями медичними препаратами, виробами медичного призначення та дезінтоксикаційною терапією на 2017-2020 рр. У межах цієї програми необхідним лікуванням та медичними препаратами забезпечуватимуть дітей із хронічною нирковою недостатністю, муковісцидозом, фенілкетонурією, важкими ювенільними ревматоїдними артритами, гемофілією, онкологічними захворюваннями, а також слухопротезуванням. На реалізацію програми передбачено 22,2 млн. грн.

Також депутати проголосували «за» Програму боротьби з онкологічними захворюваннями у Львівській області на 2017 -2020 рр. Метою цієї програми є запровадження превентивних заходів у боротьбі проти раку та покращення рівня діагностики і надання медичної допомоги хворим на злоякісні утворення. На заходи профілактики, якісної діагностики та лікування скерують з обласного бюджету 18,5 млн. грн.

Окрім того, підтримали Програму енергозбереження для населення Львівщини на 2017-2020 рр. У межах програми передбачено з обласного бюджету 18 млн грн на сплату відсотків за надані фінансово-кредитними установами позики населенню на енергоощадні заходи. Планується охопити 7500 мешканців області. Середній розмір компенсації на одну особу закладено у розмірі 2400 грн.

Голова Львівської обласної ради Олександр Ганущин відзначив важливість вчасного прийняття цих програм. Він також повідомив, що депутати повернуться до розгляду решти обласних програм уже у січні-лютому 2017 року.