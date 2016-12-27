23-річний мешканець Дрогобича крав із магазину спиртне та закуску

Працівники Дрогобицького відділу поліції повідомили про підозру у скоєнні крадіжок зловмиснику, якого раніше чотири рази притягували до кримінальної відповідальності за грабежі та крадіжки

Як встановили працівники Дрогобицького відділу поліції, 23-річний мешканець Дрогобича причетний до крадіжки з одного з місцевих магазинів, звідки він виніс спиртного та закуски на майже дві тисячі гривень, скоєної 3 грудня.

За кілька днів, 5 грудня, чоловік знов намагався обікрасти той самий магазин. З подібним набором – спиртним і закусками на тисячу триста гривень, його затримали правоохоронці.

Поліцейські повідомили чоловіку про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч.2 ст.185 (крадіжка) КК України. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до п’яти років позбавлення волі. Наразі суд має обрати для зловмисника міру запобіжного заходу, досудове розслідування триває.