Як прикрасити домівку до новорічних свят

Незалежно від того, де ви плануєте зустрічати Новий рік – удома чи в гостях, на природі чи в ресторані, вашу оселю потрібно прикрасити, адже саме святкове оздоблення будинку зігріватиме вас не тільки під бій курантів, але й створюватиме відповідний настрій протягом усіх новорічно-різдвяних свят

2017 рік – це рік Вогняного Півня, а отже, прикраси необхідно підбирати в яскравих, насичених тонах. Найкраще зупинитися на червоних, теракотових, помаранчевих і жовто-золотистих відтінках.

Звісно, ви можете прикрасити своє помешкання так, як хочете. Але якщо прислухаєтесь до наших порад, то удача в прийдешньому році точно вас не омине 🙂

Отже, щоб ваша квартира сподобалася Вогняному Півню, потрібно подбати про прикраси. Звичайні гірлянди, дощик, різнокольорові кульки, блискітки, сніжинки – ось те, що вам потрібно. Півень дуже любить усе красиве та яскраве і ненавидить однотонності. Щоправда, важливо, аби ці кольори гармоніювали між собою, інакше квартира буде виглядати строкато і заляпано.

Невеличкі прикраси ручної роботи можна розвісити по всій квартирі. Це можуть бути зірочки, квіти, різнокольорові мішечки.

Як декор можна використати червоні яблука – вони гармонійно впишуться в інтер’єр і стануть уособленням символічного кольору 2017 року.



У жодному разі не прикрашайте будинок фігурками хижаків – Півень уникає такого сусідства, тому таке рішення йому навряд чи сподобається.

Можна поставити на видноті фігурку Півня, а чи навіть усе його сімейство :). Ці милі фігурки можна розташувати під новорічною ялинкою, біля телевізора і навіть на святковому столі.

Ялинка, звичайно, важливий, атрибут свята, особливо якщо в домі є малеча, але для романтичного Нового року можна використовувати і невеликі хвойні букети, прикрашені невеликими, однаковими за кольором і формою іграшками, листівками. Вони цілком здатні замінити традиційну красуню-ялинку, а якщо поставити букет у кожній кімнаті і навіть на кухні – відчуття свята буде повним.



Прекрасною основою для новорічного панно або святкової композиції можуть стати звичайні двері, штори і люстри. Прикрасьте хвойними гірляндами навісні полиці, віконний багет, двері і навіть дзеркало у ванні, декоруючи їх маленькими ялинковими кулями – сріблястими і золотистими або бантами. Обвийте люстру серпантином відповідного кольору. Підхопіть штори шнурами і закріпіть, як брошкою, маленькими новорічними букетами з шишками.

Прикрашаючи будинок чи квартиру, не забудьте про вікна. Адже, прикрашаючи вікно, ви даруєте радість не тільки собі, але й усім перехожим.

Цьогоріч на вікнах можна малювати цілі картини з життя Півня: маленькі затишні будиночки з парканчиками, дерева в снігу, курочок та півників. Особливо подобається малювати на вікнах дітям. Тут вони вихлюпують всі свої емоції та бажання. Не забороняйте маленькому художникові. Нехай він намалює сніговика або ялинку – такий новорічний пейзаж прекрасно виглядатиме на склі.

Якщо ж ви не володієте талантом художника, вам на допомогу можуть прийти готові трафарети, які легко знайти в інтернеті. Роздрукуйте кілька листків з візерунками новорічної тематики, акуратно виріжте по контуру та приліпіть до вікна. Потім спеціальною фарбою у вигляді снігу пройдіться по трафарету і заберіть листок. Ваше вікно вмить перетвориться на казку.



Наповніть вази ялинковими іграшками. Кришталева, скляна ваза з ялинковими кулями різного кольору і розміру прикрасить будь-яке місце вашої квартири.

Гарним матеріалом для новорічного хендмейду стануть ялинкові шишки. З них можна зробити гірлянди, вінки, підвіски, іграшки, композиції тощо.

Новорічні вінки з хвої прикрасять двері вашого помешкання, створюючи настрій ще у передпокої.

Можна зробити і нестандартний варіант. Дуже симпатично виглядають і вінки з помпонів, повстяних кульок або навіть з кавових фільтрів, або льодяників.

Композиції зі свічками завжди виглядають романтично і святково. Закріпіть за допомогою розплавленого воску кілька свічок різної висоти на дні глиняної або скляної мисочки, налийте води і покладіть квіткові бутони або хвойні гілочки – вогники свічок будуть відбиватися у воді, і таємниче мерехтіння додасть чарівності атмосфері в домі.



Багато цікавих виробів можна підготувати і з кольорового паперу. Це можуть бути прості сніжинки, які ми робили ще у школі. А можна зробити красиві об’ємні сніжинки і розвісити їх у кімнаті.

Як ми вже писали, головним атрибутом цього свята, звісно, є ялинка. Але якщо площа вашого помешкання не дозволяє поставити велике живе чи штучне дерево – прекрасною альтернативою стане декоративна ялинка. Її можна виготовити з будь-яких матеріалів і виглядатиме вона не менш святково.

Є безліч способів створити свій неповторний новорічний дизайн. Ваш дім – ваші правила, і нехай ці святкові прикраси створять вам і вашим гостям гарний настрій, принесуть щось нове і світле у ваше життя разом з прийдешнім Новим роком!

За матеріалами: novij-rik.pp.ua; poradamamu.in.ua