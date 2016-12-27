Гороскоп на 2017-й − рік Вогняного Півня

Вогняний Півень – непохитний, гордий і зухвалий лідер

Йому притаманні такі риси, як педантичність, рішучість, організованість, консервативність, вимогливість, пильність і відповідальність. Він за будь-яких обставин оберігатиме сімейне вогнище, його чекає успіх у любовних справах. Лідер, що ходить з високо піднятою головою, все ж потребує спілкування, уваги до своєї персони, хоча при цьому є егоїстом. Він самовпевнений, впертий і прискіпливий до всього нового.

Основний колір у рік Вогняного Півня – червоний, який уособлює вогонь і спонукає людину рухатися вгору, при цьому дарує їй невичерпне джерело життєвої енергії.

Майже у всіх культурах, червоний колір символізує кохання, пристрасть, бурю неприборканих почуттів. Саме тому 2017 рік ідеально підходить для весілля. У молодят, які стануть на рушничок щастя, шлюб буде міцний, в якому ніколи не охолонуть теплі почуття, радше, навпаки, переростатимуть у велике полум’я. Самотні серця обов’язково знайдуть цього року другу половинку.

Діти, які народяться у 2017 році, будуть стійкі духом, матимуть лідерські здібності та яскраву натуру. У дорослому віці вони успішно будуть вести будь-які справи, гармонійно поєднуючи їх з особистим життям і власними захопленнями.

Овен

Настав час пожинати плоди своєї наполегливої праці. Тож працьовитих Овнів кар’єрна драбина підніме до нечуваних висот. Упродовж всього року все задумане вдасться втілити в життя. У плані фінансів, то, на диво, всі 12 місяців минуть рівно, без великих грошових струсів. Тож Овни можуть сміливо планувати свій бюджет на кілька місяців вперед, не боячись потрапити в неприємну ситуацію.

Романтичні переживання, некерована пристрасть, любовні безумства гарантовані всім Овнам. У першій половині року їм складно буде зробити вибір другої половинки, бо претендентів і претенденток буде кілька. Та з літа ситуація зміниться, і вибір Овна принесе йому приємні емоції і яскраві незабутні моменти.

Щодо здоров’я, то в холодну пору часті застуди і деякі нездужання можуть завадити насолоджуватися життям. Щоб цього не сталося, перегляньте харчування (їжте більше овочів і фруктів), знайдіть час для прогулянок і пийте більше чистої води.

Телець

Найвдалішими будуть перші місяці року, тому ставте конкретні завдання й добивайтеся поставленої цілі усіма можливими способами. Фортуна на вашому боці, але у середині року життя нагадуватиме маятник: то вгору, то вниз. Та Тельці впораються з випробуванням, і наприкінці року їх знову чекає успіх.

На любовному фронті у першій половині року на Тельців чекає буря, сплеск емоцій. Вільні Тельці скористаються моментом і зав’яжуть романи, які згодом переростуть у шлюб. У другій половині року все буде навпаки. Щоб вашій половинці не кортіло стрибнути у гречку, внесіть новизну у ваші стосунки, приділяйте більше уваги коханим, оточіть їх любов’ю, теплом, домашнім затишком.

У 2017 році Тельці будуть схильні до набору зайвих кілограмів, і для декого це може стати проблемою. Найкращий спосіб бути у формі – спорт. Плавання, кінний спорт – це для Тельців. Улітку виберіться до моря й довірте своє тіло морським хвилям. Морська вода творить дива.

Близнюки

Рік буде успішний для нових починань, тож скористайтеся нагодою і дійте. Ваша наполегливість, ретельність, відповідальність принесуть удачу, ви повірите, що дива таки бувають. Амбітних Близнюків чекає кар’єрний ріст. У першій половині року на першому місці у Близнюків буде робота й для кохання забракне часу. А в другій – все навпаки. Якщо Близнюки відчують, що знайшли свою половинку, то зроблять усе, щоб її втримати. Коли виникне дилема – робота чи кохання, Близнюки, не вагаючись, оберуть кохання.

Щодо фінансових справ, то Близнюкам доведеться бути пильними впродовж усього року, бо біля них будуть крутитися аферисти і шахраї. Під удар можуть потрапити не лише власні кошти, але й державні.

Здоров’я цього року Близнюків не підведе: у них не буде ні серйозних захворювань, ні інших суттєвих відхилень, але за умови, що вони правильно харчуватимуться й вестимуть активний спосіб життя. Без дотримання цих вимог організм може дати збій.

Рак

Новий рік буде непростим, будуть приємні і не дуже миті. Відкиньте все, що заважає рухатися вперед, з нового року починайте нове життя. Вас чекає успіх. 2017 рік для войовничих Раків стане роком фінансового благополуччя. З’явиться можливість подбати не лише про себе, родину, а й допомогти близьким, стати благодійником.

Раки – гультяї, вони будуть перемикати свою увагу з одного романтичного об’єкта на інший. Навіть якщо виникнуть серйозні почуття, вимоги до своєї половинки будуть надто високі. Але так буде недовго. Влітку ситуація зміниться, і Раки з небес опустяться на землю. Стосунки, що виникнуть у цей період, мають всі шанси перерости у щасливий шлюб.

Непростий період, який чекає на Раків на кар’єрному шляху, може похитнути не лише фізичне здоров’я, але і душевну рівновагу. Тож їм треба вміти розслаблятися, відновлювати сили. Не завадить залишитися на одинці й проаналізувати, що головне, за що варто триматися, а що можна без вагань відкинути.

Лев

У новому році Левам варто задуматися про інші джерела легального доходу. Якщо вони вирішать розпочати бізнес, то у партнери не варто брати родичів. У 2017 році Леви зможуть проявити свій талант. Все , що потрібно для творчості − відкинути левову лінь і взятися до роботи.

На Левів просто градом посипляться можливості і спокуси. Така кількість претендентів на серце може збити їх з пантелику. Вибір буде складний, але його треба зробити. Восени любовний фронт дещо притихне, і Левам треба буде прислухатися, що каже серце: якщо це кохання, то його слід усіма силами втримати. Коли ж це просто симпатія, то краще розбігтися, щоб звільнити місце для справжніх почуттів.

Левам, які мають хронічні захворювання, слід серйозно ставитися до здоров’я, не відкладати на потім консультацію лікаря. Восени можуть виникнути проблеми з шлунково-кишковим трактом. Щоб їх уникнути, перегляньте харчування: менше смаженого, копченого, жирного. Пийте більше чистої води.

Діва

2017 рік гарантує всім представникам цього знаку зодіаку появу міцних партнерських стосунків. Настав час спробувати свої сили у бізнесі. Однак рівний і спокійний у фінансовому плані рік для Дів зможе завершитися матеріальним потрясінням. Тож не варто бездумно витрачати гроші наліво і направо, треба мати НЗ, щоб владнати невідкладні справи, які раптово можуть впасти на голову.

Хто-хто, а Діви точно знають, чого вони хочуть у новому році. Впевненість у своїх силах і бажання діяти, яке їм дарують зірки, допоможуть знайти людину для романтичних стосунків. Діви будуть дуже рішучі і незалежні, чим приманюватимуть прихильників у другій половині року. Але не задавайтеся, бо задавак не люблять.

Дівам дошкулятимуть застудні недуги, але організм проявлятиме неабияку опірність більшості хвороб. Нерідко психологічно Діви відчуватимуть себе розбитими. Спустошеність і апатію слід лікувати не ліками, а спілкуванням, спортом і улюбленою справою.

Терези

І в особистому житті, і на професійному поприщі буде повна ідилія. Все, що треба, – це скласти чіткий план і впевнено йти до мети.

У фінансових питаннях Півень закликає утриматися від спонтанних витрат. Не варто купувати все, що побачили і відразу захотіли. Відкладіть покупку на кілька днів й обміркуйте, чи справді вам так конче потрібна ця річ чи послуга.

Небесні світила радять Терезам бути обережними з почуттями. З січня до червня представники цього знаку зодіаку налаштовані лише на флірт, а в другій половині року вони впадуть в іншу крайність – їхні стосунки будуть занадто серйозними. Їм бракуватиме сімейного затишку, домашнього тепла, тож задля цього охоче підуть на створення сім’ї.

Терези будуть часто роздратовані й напружені. Часті зміни настрою можуть виснажувати, позбавляти сил і бажань. Щоб не довести невелику прикрість до рівня справжньої проблеми, слід розслабитися. Басейн, масаж, лижі – це саме те, що вам потрібно.

Скорпіон

Рік Півня обіцяє Скорпіонам зміни, які зроблять їх щасливими. У них уже є план, який вони почнуть втілювати з нового року. Їхня тактика принесе плоди. Та легковажність Скорпіонів може розізлити суворого Півня. Щоб не накликати на себе його гнів, треба скласти план фінансових витрат і час від часу коригувати його, щоб не вийти за рамки бюджету.

Скорпіони не відчуватимуть браку уваги від протилежної статі. Зірки дарують їм неабиякий шарм, протистояти якому неможливо. Любовний потенціал Скорпіонів у 2017 році досягне апогею. І хоч вони за постійність у стосунках, але їх час від часу гризтимуть сумніви, спокуси. Аби несерйозні потяги не збили з пантелику, внесіть у свої стосунки трохи гри, новизни.

Робота, кар’єра, особисті стосунки відсунуть на задній план думки про здоров’я. Організм терпітиме таку неповагу до себе, але наприкінці року може дати збій. Щоб у Скорпіонів не виникло проблем з травленням, вони не набрали зайвих кілограмів, здорове харчування і спорт слід забезпечити собі вже починаючи з нового року.

Стрілець

Новий рік буде роком викликів і починань. Буде безліч можливостей, вхопившись за які, їм вдасться втілити ідеї, які вони давно виношували. Варто лише зосередитися на головному, щоб не розпорошуватися на дрібниці.

У 2017 році не можна легковажно ставитися до грошей, бо можна накликати на себе фінансові труднощі. Представники цього знаку зодіаку будуть крутитися між роботою і сім’єю. Оберуть сім’ю, але це не найкраще позначиться на кар’єрі.

Зірки наділять Стрільців романтичним потенціалом, тож весь рік мине під знаком кохання. Зазвичай безпечний і дещо легковажний Стрілець вирізниться небувалою глибиною почуттів і постійністю. Самотні Стрільці знайдуть свою пару, а ті, що вже у парі, зміцнять свої стосунки.

Стрільцям може захотітися поекспериментувати з харчуванням, зайнятися новим видом спорту або знайти інше застосування своїх сил та часу. Але зірки радять зробити акцент на повноцінному харчуванні і класичній ранковій гімнастиці.

Козеріг

Козероги у новому році будуть надто активними, що дозволить їм бути попереду. Їм заздритимуть, поширюватимуть плітки, але на це не варто звертати увагу. Спокій і впевненість у власному успіху – це все, що потрібно Козерогам.

Якщо добре потрудитися на початку року, то вже влітку їх чекають суттєві фінансові вливання. Слід лише правильно розпорядитися грошима.

Робота впродовж усього року у Козерогів буде на першому місці. Вони проявлять неабияку хазяйновитість. Головне, щоб любов до чистоти і порядку не провокувала сварки. Якщо сильна половина прислухається до побажань жінки, то непорозуміння поступляться місцем любовній ідилії.

Тим, хто шукатиме свою половинку, щаститиме. А тим, хто вже її знайшов, варто подумати про продовження роду.

Уже після нового року Козероги відчують деякі проблеми з травленням. Тому вкрай важливо пам’ятати, що основна частина імунітету є у кишківнику, і стежити за харчуванням доведеться весь рік, щоб не заробити серйозних недуг.

Водолій

Цього року Водоліїв будуть супроводжувати радість і удача. Це нагорода за поступливість і працьовитість. 2017-й стане прибутковим для тих, хто не сидітиме осторонь, а залучить до своїх ідей впливових людей. Серйозні кар’єрні плани здійсняться у тих, хто працює в галузі інформаційних технологій та у сфері послуг.

Якщо до початку нового року Водолій не знайшов свою половинку, то остаточно зробити вибір у першій половині року навряд чи вдасться, надто багато буде претендентів. А ось восени зірки підштовхнуть їх перейти від флірту до відповідальних дій. Якщо Володій зустріне кохання, то повністю віддасться йому, а стосунки будуть довгими і щасливими.

Слабке місце у Водоліїв – зуби. Вперше до стоматолога їх приведе гострий біль, а далі вони приходитимуть самі, щоб вирішити проблеми, які виникли. Окрім того, Водоліям доведеться приділити увагу догляду за шкірою і волоссям, особливо представницям прекрасної статі.

Риби

2017-й стане для Риб роком небувалих змін. Їхні голови будуть переповнені новими ідеями, планами, проектами. Приємні сюрпризи і несподівані знайомства допоможуть просунутися по кар’єрній драбині. У рік Півня варто задуматися про відкриття власної справи. Вміння цінувати партнерів і клієнтів допоможе у цьому питанні.

Рибам буде важко приділяти увагу другій половинці упродовж усього року. Вона і рада б присвятити себе цілком і повністю коханій людині, але відволікатимуть непередбачувані обставини, якісь зовнішні події. Однак для Риб, які ще не в парі, жодних перепон нема. Навпаки, 2017 рік , особливо друга половина, принесе їм величезні можливості для флірту, знайомств і зародження більш серйозних стосунків.

Рибам варто частіше усміхатися. Походи у спортзал, виїзди за місто будуть дуже доречними. Улітку слід розпочати загартовування, а в холодну пору більше стежити за харчуванням. Акцент − на овочі та фрукти, на фастфуди – табу.