Захмелілий батько зник із 4-місячною дитиною

Вчора увечері патрульні отримали виклик про викрадення 4 -місячної дитини співмешканцем з вулиці Величковського. За місцем реєстрації, чоловіка не було.

У телефонній розмові з розшукуваним інспектори патрульної поліції неодноразово просили повідомити місце свого перебування, інформує прес-служба Патрульної поліції Львова.

Орієнтовно після 20 хвилин розмови, патрульні переконали чоловіка аби він дав змогу переконатися чи з дитиною все гаразд і передати суміші для годування. Він сповістив, що в готелі біля Львова. Інспектори прибули на місце події і щойно чоловік вийшов з номера -затримали його. Чоловік є батьком хлопчика.

Як підтвердження мама дитини згодом показала свідоцтво про народження сина. Чоловік перебував у стані сильного алкогольного сп’яніння. Дитина у цей момент була уся мокра і холодна. Загалом їх шукали 3 години. На місце викликали слідчо-оперативну групу Шевченківського відділу поліції.