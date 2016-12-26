З чого почати роботу на ринку Форекс?

Зазвичай, перш ніж приступати до торгівлі на ринку Форекс з використанням власних заощаджень, трейдери готуються теоретично.

Благо, в Інтернеті для цього повно можливостей – фінансова література, онлайн-уроки, тренінги за участю знаменитих брокерів і т. д. Але перший же практичний досвід роботи на валютному ринку приводить до розуміння, що торгівля вимагає не тільки хороших фінансових знань, але й уміння об’єктивно аналізувати ситуацію на ринку і приймати при цьому відповідні рішення.

На щастя є торгова платформа MetaTrader4, яка дозволяє отримати достатньо практичного досвіду з допомогою демо-рахунку. Тренувальний аккаунт надає новачкам дивовижну можливість. Вони можуть без ризику для власних грошей вчитися укладати угоди, працювати з різноманітними інструментами, роботами, індикаторами, встановлювати відкладені ордери і модифікувати наявні, малювати трендові лінії на графіках, виставляти накази Take Profit і Stop Loss. Іншими словами, демонстраційний рахунок – це важлива ступінь у практичній підготовці трейдера до реальної торгівлі.

Переваги демо-аккаунта і правильне його використання

Як не дивно, але демо-рахунок використовують в своїй роботі не тільки новачки, але і більш досвідчені учасники міжнародного ринку. Останні в цьому випадку активно тестують власні стратегії, перевіряють компетентність обраного брокера, випробовують свої навички в різних умовах фінансового ринку.

Демонстраційний рахунок, який по суті є точною копією реального облікового запису, дозволяє наживо знайомитися з інтерфейсом і функціоналом торгової платформи metatrader 4. Саме тут ви можете на ділі скористатися всіма можливостями терміналу, побачити як:

виконуються угоди;

змінюється баланс рахунку;

зароджується або розвивається трендовий рух і т. д.

Незважаючи на те, що віртуальний рахунок не дозволяє виводити з балансу гроші, він дає трейдеру безцінний досвід роботи з реальними грошима на біржі, використання всіх функціональних можливостей, тестування різноманітних торгових стратегій, знаходження графічних моделей на цінових графіках і багато іншого.

Відмінність демо-рахунку від реального

У технічних характеристиках демонстраційний рахунок нічим не відрізняється від реального облікового запису. Гравець може на демонстраційному рахунку здійснювати аналогічні операції, що і в реальній торгівлі до тих пір, поки його баланс залишається позитивним. А з урахуванням того, що при реєстрації трейдеру пропонується на вибір будь-який розмір депозиту, торгівлю можна вести надзвичайно довго.

Головна ж відмінність тренувального аккаунта від реального рахунку полягає в психологічних особливостях людини. Напевно багато хто вже помічав, що заробіток на демо-рахунку дається легше, ніж у реальних умовах. Справа в тому, що коли ви не відчуваєте ризику і знаєте, що навіть у випадку програшу вам не доведеться відшкодовувати гроші, будь-яке нормальне напруження, яке є невід’ємною частиною реальної торгівлі, зникає. Гравець чудово розуміє, що в разі невдачі все, що йому загрожує – це потреба в новому рахунку. Тобто, пару хвилин часу, витрачених на реєстрацію .

Тому трейдер, який тривалий час затримується на торгівлю віртуальними грошима на ринку forex, перестає відчувати сильні і такі необхідні емоції. І він, як правило, відразу ж розгублюється, коли поповнивши баланс своїми грошима і почавши їх потроху «зливати». Він стикається з хвилюванням, страхом, азартом, жадібністю і багатьма іншими почуттями.

Проте вихід є і в торговій платформі MetaTrader4 він чудово реалізований. Трейдер може відкрити центовий рахунок і випробувати, як це – ризикувати власними, нехай і не дуже великими грошима. Фахівці рекомендують не затримуватися довго на віртуальному аккаунті і як можна швидше перебудовуватися на реальні торги.