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З чого почати роботу на ринку Форекс?

Зазвичай, перш ніж приступати до торгівлі на ринку Форекс з використанням власних заощаджень, трейдери готуються теоретично.

Благо, в Інтернеті для цього повно можливостей – фінансова література, онлайн-уроки, тренінги за участю знаменитих брокерів і т. д. Але перший же практичний досвід роботи на валютному ринку приводить до розуміння, що торгівля вимагає не тільки хороших фінансових знань, але й уміння об’єктивно аналізувати ситуацію на ринку і приймати при цьому відповідні рішення.

На щастя є торгова платформа MetaTrader4, яка дозволяє отримати достатньо практичного досвіду з допомогою демо-рахунку. Тренувальний аккаунт надає новачкам дивовижну можливість. Вони можуть без ризику для власних грошей вчитися укладати угоди, працювати з різноманітними інструментами, роботами, індикаторами, встановлювати відкладені ордери і модифікувати наявні, малювати трендові лінії на графіках, виставляти накази Take Profit і Stop Loss. Іншими словами, демонстраційний рахунок – це важлива ступінь у практичній підготовці трейдера до реальної торгівлі.

 

Переваги демо-аккаунта і правильне його використання

 

Як не дивно, але демо-рахунок використовують в своїй роботі не тільки новачки, але і більш досвідчені учасники міжнародного ринку. Останні в цьому випадку активно тестують власні стратегії, перевіряють компетентність обраного брокера, випробовують свої навички в різних умовах фінансового ринку.

Демонстраційний рахунок, який по суті є точною копією реального облікового запису, дозволяє наживо знайомитися з інтерфейсом і функціоналом торгової платформи metatrader 4. Саме тут ви можете на ділі скористатися всіма можливостями терміналу, побачити як:

  • виконуються угоди;
  • змінюється баланс рахунку;
  • зароджується або розвивається трендовий рух і т. д.

Незважаючи на те, що віртуальний рахунок не дозволяє виводити з балансу гроші, він дає трейдеру безцінний досвід роботи з реальними грошима на біржі, використання всіх функціональних можливостей, тестування різноманітних торгових стратегій, знаходження графічних моделей на цінових графіках і багато іншого.

 

Відмінність демо-рахунку від реального

 

У технічних характеристиках демонстраційний рахунок нічим не відрізняється від реального облікового запису. Гравець може на демонстраційному рахунку здійснювати аналогічні операції, що і в реальній торгівлі до тих пір, поки його баланс залишається позитивним. А з урахуванням того, що при реєстрації трейдеру пропонується на вибір будь-який розмір депозиту, торгівлю можна вести надзвичайно довго.

Головна ж відмінність тренувального аккаунта від реального рахунку полягає в психологічних особливостях людини. Напевно багато хто вже помічав, що заробіток на демо-рахунку дається легше, ніж у реальних умовах. Справа в тому, що коли ви не відчуваєте ризику і знаєте, що навіть у випадку програшу вам не доведеться відшкодовувати гроші, будь-яке нормальне напруження, яке є невід’ємною частиною реальної торгівлі, зникає. Гравець чудово розуміє, що в разі невдачі все, що йому загрожує – це потреба в новому рахунку. Тобто, пару хвилин часу, витрачених на реєстрацію .

Тому трейдер, який тривалий час затримується на торгівлю віртуальними грошима на ринку forex, перестає відчувати сильні і такі необхідні емоції. І він, як правило, відразу ж розгублюється, коли поповнивши баланс своїми грошима і почавши їх потроху «зливати». Він стикається з хвилюванням, страхом, азартом, жадібністю і багатьма іншими почуттями.

Проте вихід є і в торговій платформі MetaTrader4 він чудово реалізований. Трейдер може відкрити центовий рахунок і випробувати, як це – ризикувати власними, нехай і не дуже великими грошима. Фахівці рекомендують не затримуватися довго на віртуальному аккаунті і як можна швидше перебудовуватися на реальні торги.

  • Wowa Rudyj

    Доброго вечора усім читачам, які читають дану публікацію. На ринку форекс я вже 7 років і хочу поділитися з Вами своїми спостереженнями. По-перше дам відповідь на запитання – а з чого ж взагалі почати торгівлю на біржі? Забігаючи наперед скажу, якщо Ви не контрольована азартна людина, то краще відмовитися від даного виду інвестування – Ви 100% злиєте свій депозит в перші ж моменти торгівлі, якщо ж повезе – трохи пізніше. І не питайте звідки мені це відомо. Якщо ж ви конролюєте свої емоції і можете залишатися при здоровому глузді в будь-яких стресових ситуаціях, то ласкаво просимо, можете з сміливістю попробувати себе в ролі інвестора на ринку форекс. І почати треба з вибору брокерської компанії, яка організує Вам вихід у світ торгівлі, за допомогою різноманітних інструментів і торгівельних платформ. Сам я користуюся послугами надійного брокера до якого можна долучитися по ссилці
    http://www.weltrade.com.ua/?r1=ipartner&r2=10846
    Перейшовши по даному адресу і зареєструвавши свій власний кабінет, для початку відкрийте собі демо рахунок. Він допоможе Вам зорієнтуватися в складному, на перший погляд, серидовищі ринку. Трохи поторгувавши на демо, і розуміючи, що це “Ваше”, створіть реальний рахунок і закиньте депозит, який не дуже сильно вплинув би на Ваш сімейний бюджет в разі його втрати. З цього моменту Ви, або заробляєте, або навпаки – зливаєте свої гроші. Слід зазначити, що торгівля на форекс може стати і основним джерелом Вашого доходу при умові збільшення депозиту до більш вагомого. Але це робиться при повній впевненості в своїх силах. Далі постає природнє питання – а який заробіток при торгівлі на такому ринку нормальний. Серед інвесторів “нормальним” є прибуток у 100% річних зробленого депозиту. Звідси й закономірність – більше вклав – більше й отримаєш при умові розумної торгівлі. Хоча навіть і при осмислених та виважених діях на валютному ринку, чи ринку цінних паперів не завжди 100% примножите свої статки. Як і в житті треба вміти програвати і радіти перемогам не зациклюючись на проблемах і тоді у Вас все вийде. Щодо себе додам – за 7 років форекс став місцем мого основного доходу. Без перебільшення скажу, не останню роль в цьому зіграв обраний мною надійний брокер, який у всіх випадках йшов мені назустріч і допомагав мені незалежно від того день це чи ніч, вихідний , чи робочий, свято чи будень. І якщо Ви таки надумаєте зайнятися торгівлею на ринку форекс рекомендую перейти по ссилці: http://www.weltrade.com.ua/?r1=ipartner&r2=10846
    Дякую за увагу, удачі у починаннях!