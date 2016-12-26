З 1 січня українці матимуть півроку на пошук своїх лікарів – Супрун

У виборі лікаря, вважає Супрун, допоможе “сарафанне радіо”

З 1 січня 2017 року українські громадяни мають починати шукати своїх лікарів, їм на це буде виділено півроку. Про це повідомила в.о. міністра охорони здоров’я України Уляна Супрун в інтерв’ю УП.

“З 1 січня розпочинається зміна у первинній ланці. Люди мають починати шукати своїх лікарів – на це є півроку. А вже у липні ми сподіваємось розпочати підписання договорів між пацієнтами і лікарями”, – розповіла Супрун.

За її словами, за ці шість місяців МОЗ працюватиме з регіонами, аби міста і територіальні громади вирішили, як у них виглядатиме первинна ланка.

“Чи це будуть центри первинної допомоги, чи поліклініки, чи приватні клініки. Для нас важливо, що вони мають гарантувати наявність первинної ланки, доступ до неї”, – сказала в.о. міністра.

Крім того, за словами Супрун, до липня МОЗ планує зібрати “всі реєстри пацієнтів, які існують у країні, а їх дуже багато”.

Також в.о. міністра повідомила, що до 1 квітня має бути запущено базовий рівень E-Health з реєстром лікарів і пацієнтів.

Відповідаючи на запитання, як пацієнтам зорієнтуватися з вибором хорошого лікаря, Супрун сказала, що в такому випадку “дуже гарно працює “сарафанне радіо”, оскільки люди передають один одному, задоволені чи ні вони своїм лікарем.

При цьому Супрун не виключає, що у перший рік люди будуть частіше змінювати своїх лікарів, оскільки підписаний договір можна змінювати, якщо лікар чи пацієнти не хочуть далі співпрацювати.

“Але ми сподіваємося, що за рік-два все стихне, і ми всі будемо мати своїх лікарів”, – резюмувала вона.