ЄБРР виділить до 8 млн євро на нові тролейбуси для Івано-Франківська

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) 26 грудня підписав угоду з комунальним підприємством “Електроавтотранс” (Івано-Франківськ) про надання кредиту на суму до 8 млн євро для придбання 35 нових тролейбусів, реконструкції та модернізації тролейбусного депо, а також розширення існуючої мережі електротранспорту. Про це йдеться в повідомленні прес-служби банку.

“ЄБРР виділяє більше ресурсів на підтримку оновлення рухомого складу в містах по всій Україні в контексті своєї програми розвитку громадського транспорту в країні. Новий проект в рамках цієї програми, яка була затверджена в 2015 і спрямована на надання допомоги в заміні старіючої транспортної інфраструктури, передбачає надання кредиту на суму до 8 млн євро КП “Електроавтотранс”, що надає послуги громадського транспорту в Івано-Франківську”, – йдеться в повідомленні.

Зазначений кредит, буде супроводжуватися грантом на суму до 1 млн євро із спеціального фонду акціонерів ЄБРР.

“Нові тролейбуси, закупівля яких відбудеться в 2017 році в рамках прозорої процедури, будуть на 25% ефективніше, ніж існуючі, більшість з яких досягли стадії повного зносу. Новий рухомий склад також буде більш енергоефективним і екологічним”, – відзначили в ЄБРР.