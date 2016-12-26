Вежу львівської Цитаделі продають за ₴21 млн.

Охочим пропонують придбати Велику Максиміліанську вежу, розташована на Цитаделі.

Про це «Львівська газета» дізналася з оголошення на сайті продажу нерухомості.

Вежу на вул. Грабовського (на Цитаделі) пропонують придбати за 21 020 000 грн. (800 000 доларів США). В описі об’єкта зазначено: «1500 кв. м, підвал+2 поверхи, цегла, приміщення збереглося в хорошому стані, є комунікації. Велика Максиміліанська вежа розташована в історичному місці з чудовим краєвидом, належить до об’єктів архітектури національного значення. Можливо реставрувати та зберегти всю красу споруди. Територія навколо Вежі біля 60 соток (оренда землі на 49 років)».

Львівська Цитадель – найвідоміші міські фортифікації, зведені у 1850—1856 роках. Вона складається з чотирьох фортів та будинку казарм. Найсумніші сторінки історії цих будівель пов’язані з Другою світовою війною. У той час тут знаходився концентраційний табір для військовополонених «Stalag-328».

Комплекс львівської цитаделі є пам’яткою архітектури національного значення з 2012 року. Попри це будівлі вже давно перебувають у приватній власності. Спершу це були складські приміщення «Електрону», а в останні десятиліття більшість будівель здобули нових окремих власників.

Нагадаємо, в одній із веж львівської Цитаделі нині працює готель «Цитадель Інн» (вежа №2). У вежі №1 розташоване книгосховище бібліотеки імені Василя Стефаника, вежа №3 перебуває у напівзруйнованому стані, а №4 відреставрована, але стоїть пусткою із 2007 року.

Після облаштування в одній з веж готелю, на Цитаделі хотіли спорудити розважальний центр, однак через протести громадськості від ідеї відмовились.