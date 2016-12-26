У ЗСУ доповіли про бойові й небойові втрати за 2016 рік

У 2016 році бойові втрати української армії склали 211 бійців. Про це йдеться у відповіді Управління зв’язків з громадськістю ЗСУ.

“Кількість втрат у 2016 році: бойових – 211, небойових – 256”, – відзначається у повідомленні.

В управлінні також розповіли про втрати техніки: “Протягом 2016 року в результатів бойових пошкоджень втрати озброєння та військової техніки у Збройних Силах України складають більше 100 одиниць”.

Водночас у нинішньому році контракт з армією підписали близько 7,5 тис. осіб.

Також українська армія отримала 1 тис. одиниць нового (модернізованого) озброєння та військової техніки й ще близько 700 одиниць були відремонтовані й повернуті Збройним силам.

6 грудня начальник Генштабу ЗСУ Віктор Муженко повідомив, що від початку конфлікту на Донбасі загинуло 3 064 представників усіх силових структур, з них 2 636 —1 військовослужбовці.

З цієї кількості бойові втрати – 2 148 осіб. Раніше, 10 червня, військовий прокурор Анатолій Матіос розповів про небойові втрати української армії (без інших силових структур), які станом на літо складали 1294 військовослужбовця. Серед причин небойових втрат: захворювання, ДТП, отруєння (зокрема й алкоголем), нещасні випадки, самогубства та умисні вбивства.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко нагородив 72 військовослужбовців, які брали участь та отримали поранення під час бойових дій на Донбасі.