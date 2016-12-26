У торгівельному центрі на площі Соборній вибухівку не знайшли

Правоохоронці ретельно обстежили приміщення центру та прилеглу територію – вибухонебезпечних предметів не виявлено.

Сьогодні, 26 грудня о 14.40 на оперативну лінію 102 звернувся охоронець одного з торгівельних центрів, розташованих на площі Соборній у Львові. Чоловік розповів, що на їх електронну адресу надійшло анонімне повідомлення про те, приміщення торгівельного центру заміноване.

На місці події працювали експерти-вибухотехніки, кінологи, слідчо-оперативна група та працівники інших підрозділів поліції Львівщини. З центру було евакуйовано близько шестисот осіб. Поліцейські перевірили приміщення та навколишню територію – вибухонебезпечних предметів виявлено не було.

Наразі вирішується питання про відкриття кримінального провадження, правоохоронці вживають заходів для встановлення особи, котра повідомила про «замінування», інформує відділ комунікації поліції Львівської області.