У Пенсійному фонді зробили прогноз щодо розміру пенсії на кінець 2017 року

Згідно з прогнозами, пенсія 12,5 млн пенсіонерів станом на кінець 2017 року складатиме 1 тис. 732 грн. Про це заявила голова громадської ради при Пенсійному фонді України Галина Третьякова.

“Уряд в 2016 році вперше за роки існування затвердив стратегію розвитку Пенсійного фонду, але вона стосується більше внутрішніх процедур: наприклад, Пенсійний фонд нарешті впровадив бек-офіс і фронт-офіс, розніс операції спілкування з пенсіонерами і ведення пенсійної справи, і нарахування пенсій. Таким чином, розводячи оці корупційні чинники можна сказати, для того щоб під час верифікації ми не отримували негативний досвід”, – зазначила вона.