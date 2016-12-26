У Пенсійному фонді зробили прогноз щодо розміру пенсії на кінець 2017 року

Цьогоріч уряд уперше затвердив стратегію розвитку Пенсійного фонду.
Згідно з прогнозами, пенсія 12,5 млн пенсіонерів станом на кінець 2017 року складатиме 1 тис. 732 грн. Про це заявила голова громадської ради при Пенсійному фонді України Галина Третьякова.
“Уряд в 2016 році вперше за роки існування затвердив стратегію розвитку Пенсійного фонду, але вона стосується більше внутрішніх процедур: наприклад, Пенсійний фонд нарешті впровадив бек-офіс і фронт-офіс, розніс операції спілкування з пенсіонерами і ведення пенсійної справи, і нарахування пенсій. Таким чином, розводячи оці корупційні чинники можна сказати, для того щоб під час верифікації ми не отримували негативний досвід”, – зазначила вона.
Третьякова також додала, що у пенсійній системі у 2017 році особливо нічого не зміниться.
“12,5 мільйонів пенсіонерів отримують пенсію, яка станом на кінець року (2017 рік – ред.) буде складати 1732 грн. Це прогноз Пенсійного фонду України”, – зауважила вона.
Як повідомлялося, із 1 січня 2017 року планується повне переведення усіх пенсійних справ в електронну форму, завдяки чому пенсію можна буде оформити без прив’язки до місця проживання чи роботи. Крім того, президент Петро Порошенко анонсував збільшення пенсій.