У Львові знову замінували торгівельний центр

На площі Соборній працюють експерти-вибухотехніки, кінологи та слідчо-оперативна група, проводиться евакуація відвідувачів та персоналу.

Сьогодні, 26 грудня о 14.40 на оперативну лінію 102 звернувся охоронець одного з торгівельних центрів, розташованих на площі Соборній у Львові. Чоловік розповів, що на їх електронну адресу надійшло анонімне повідомлення про те, приміщення торгівельного центру заміноване.

На місці події працюють експерти-вибухотехніки, кінологи, слідчо-оперативна група та працівники інших підрозділів поліції Львівщини. Правоохоронці перевіряють приміщення та навколишню територію. Проводиться евакуація відвідувачів та персоналу.

Також вирішується питання про відкриття кримінального провадження, правоохоронці вживають заходів для встановлення особи, котра повідомила про «замінування», інформує відділ комунікації поліції Львівської області.