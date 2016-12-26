У Львові презентують веб-ресурс для громадських організацій

У вівторок, 27 грудня, у “вільному просторі” coMMuna відбудеться презентація веб-ресурсу для громадських організацій – “WorkNGO”. Він слугуватиме як інформативний сайт для поширення їх діяльності, подій та заходів.

Також ресурс допоможе у здійсненні моніторингу діяльності інститутів громадянського суспільства.

Про це повідомили у департаменті внутрішньої та інформаційної політики Львівської ОДА.

Сайт презентуватиме громадська організація “Молодіжна ліга спорту та спортивного туризму”, яка стала переможцем конкурсу в рамках Обласної програми “Молодь Львівщини” у 2016 році.

Також під час заходу громадські організації обговорять проблеми та перспективні напрями співпраці з органами виконавчої влади, обміняються своїм досвідом і особливостями співпраці із органами влади та представлять проекти, які вони реалізували у 2016 році.

Початок заходу о 10:00 за адресою: вул. Галицька, 1, 2-й поверх.