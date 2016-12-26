У Львові на даху школи будуватимуть сонячну електростанцію

У 2017 році у Львові у СЗШ №68 зводитимуть першу дахову сонячну електростанцію.

Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив автор ініціативи, депутат фракції «Народний контроль» Тарас Ворко.

«За результатами мого депутатського звернення, у бюджеті розвитку на 2017 рік закладені кошти – 1,3 млн гривень – на будівництво дахової сонячної електростанції для СЗШ №68», – написав депутат.

За його словами, над проектом працювала 11111111111111111111111111111111111група експертів, що підготувала його техніко-економічне обґрунтування. Також ініціативу підтримав департамент гуманітарної політики..

«Сьогодні увесь цивілізований світ активно переходить на альтернативі джерела енергії. І Львові треба скористатися цим досвідом, таким чином заощаджувати на енергоносіях. Тож, сподіваюся, що наш проект, який є пілотним для міста, вдасться успішно реалізувати і він дасть поштовх для подальшого використання новітніх технологій», – зазначив Тарас Ворко.

Також додав, якщо «пілот» запрацює, у майбутньому ініціюватиметься встановлення сонячних електростанцій у всіх школах і садочках міста.