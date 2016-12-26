У 2016 році на Львівщині встановили понад 50 спортивних майданчиків

Цьогоріч на Львівщині облаштували 53 спортивні майданчики у рамках обласної цільової програми “Спортивний майданчик” на 2011-2016 роки.

В обласному бюджеті на це передбачили рекордну суму у розмірі 16 мільйонів гривень.

Про це повідомив під час прес-конференції “Підсумки 2016-го року” голова Львівської обласної державної адміністрації Олег Синютка у понеділок, 26 грудня, інформує прес-служба ЛОДА.

“Цьогоріч Львівщина може похизуватися здобутками у великому спорті та досягненнями на обласному рівні, – зазначив Олег Синютка. – Дуже приємно, що протягом 1- 15 березня у Львові відбувся матч за звання чемпіонки світу з шахів між українкою Марією Музичук та китаянкою Хоу Іфань. Також важливо, що наші паралімпійці привезли комплекти медалей на Львівщину”.

За його словами, на відзначення спортсменів та тренерів, які брали учать у Іграх XXXI Олімпіади та XV Паралімпійських іграх 2016 року в м. Ріо-де-Жанейро (Бразилія), виділили 960 тисяч гривень.

“Ще однією масштабною спортивною подією стало проведення Чемпіонату світу з ракетомодельного спорту упродовж 22-30 серпня у селі Великий Дорошів Жовківського району, – зазначив голова ОДА. – З іншого боку, важливим завданням на цей рік було відкриття спортивних майданчиків, закупівля форми та інвентяря задля розвитку сільського спорту загалом”.