Троє іноземців намагались перемістити через кордон холодну зброю. Фото

Громадянина Німеччини, який прямуючи до України прихопив з собою багнет-ніж, зупинили в пункті пропуску «Вилок» прикордонники Мукачівського загону.

Громадянин їхав автомобілем «Фольксваген», однак прикордонники, враховуючи аналіз та оцінку ризиків, прийняли рішення про виведення даного авто із загального потоку для проведення поглибленого огляду. Під час спільного прикордонно-митного огляду в багажному відділенні, серед речей іноземця було виявлено два ножі, один з яких мав ознаки холодної зброї.

Ще у двох іноземців, які намагались в’їхати до України з холодною зброєю виявили минулої доби прикордонники Мостиського та Ізмаїльського загонів. Громадянина Польщі та Латвії прикордонники та представники фіскальної служби зупинили в пунктах пропуску «Шегині» та «Рені». Під час перевірки прикордонники знайшли у іноземців військові багнет-ножі. За даними фактами було проінформовано представників Нацполіції.

Крім того, в пункті пропуску «Шегині» прикордонники Мостиського загону виявили за допомогою службового собаки мисливські набої та пневматичний пістолет. Під час перевірки автомобіля «Фольксваген» під сидінням автівки працівники пункту пропуску виявили 15 мисливських набоїв 16-го калібру. Водій, громадянин України, пояснював, що забув їх викласти перед поїздкою за кордон.

Також прикордонники зупинили громадянина Польщі намагався перевезти через кордон пневматичний пістолет «Вальтер» з набоями. Пістолет, знайдений під сидінням водія, передали для подальшої експертизи представникам фіскальної служби, інформує прес-служба ДПСУ.