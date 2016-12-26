Синоптики розповіли, якою буде погода у новорічну ніч

Новорічна ніч в Києві, як і по всій території України, буде морозна, опади можливі лише в південних областях. Попередній прогноз повідомила начальник відділу метеорологічних прогнозів Укргідрометцентру Людмила Савченко.

“У новорічну ніч в Києві – без опадів і мороз невеликий, 3-8°, за сьогоднішніми даними, і вдень також буде невеликий мінус 2-3° морозу, без опадів”, – повідомила Савченко 26 грудня.

Синоптик зазначила, що середня температура по Україні в ніч на 1 січня 2017 року 3-9° морозу, в південних областях очікується невеликий сніг. Вдень 31 грудня очікується від 4° морозу до 2° тепла.

Як повідомлялося, 27 грудня в столиці очікується невеликий мокрий сніг, дощ, на дорогах ожеледиця.