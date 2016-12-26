Рясне звільнили від сміття

Депутати заборонили пресувати сміття в мікрорайоні

Гаряче розпочався ранок понеділка під стінами Львівської міської ради. Сесійне засідання депутатів супроводжували десятки транспарантів, черговий силовий прорив у мерію громадських активістів і навіть спроба розкласти під стінами магістрату намет.

У сесійній залі сьогодні вкотре розглядали питання встановлення ЛКП «Львівспецкомунтранс» пресу для сміття та обгортальну лінію на території промзони «Львівсільмаш» на вул. Шевченка.

Нагадаємо, як уже писала «Львівська газета» мешканці мікрорайону Рясне вже більш ніж місяць протестують проти сортування, пресування та тимчасового складування сміття недалеко від їхніх домівок. До активістів мікрорайону приєдналися представники громадських організацій, зокрема «Розвитку громади», УНСО, спортивного клубу «Легіон» та Цивільного корпусу «Азов», які останнім часом беруть участь у більшості протестів під стінима Ратуші на різні теми. Присутність останніх стала підставою того, що міський голова Львова Андрій Садовий назвав пікет замовним.

Питання сміттєвого пресу було першим, яке з голосу поставили на порядок денний нинішньої сесії. За словами Андрія Садового, зробили це, «аби зняти соціальну напругу». За ухвалу проголосували 54 міські обранці. Цього разу вона має інший зміст. Якщо в попередні рази йшлося про виділення земельної ділянки під сміттєсортувальну лінію, то нинішня ухвали передбачає заборону будь-якої діяльності, пов’язаної з відходами, що ведеться на території промзони «Львівсільмаш» на вул. Шевченка. Щоправда, в ній є приписка – «у випадку, якщо така суперечить чинному законодавству».

Також, за інформацією Львівської міської ради, документ зобов’язує відкрити інформацію, надавши належно засвідчені копії правововстановлюючих документів на усі будівлі, споруди та земельні ділянки, на яких розташовані будівлі, що належать до комунальної власності на території промзони «Львівсільмаш». Окрім цього, до 1 лютого наступного року має бути оприлюднено Стратегію вирішення проблем зі сміттям у місті на найближчі 5 років.

«Дякую всім за Вашу позицію! Львівська міська рада нас почула і почала працювати над вирішенням питання не законного пресу на Сільмаші! Ухвала прийнята! Пресування в межах міста поза законом!» – написав у соціальній мережі ФБ мешканець мікрорайону Остап Малашняк.

«У нинішній ситуації ця ухвала дозволяє врегулювати конфлікт. Йдеться про те, що на території «Львівсільмашу» почали роботи з монтування пресувальної лінії. Наша депутатська комісія архітектури та містобудування зафіксувала там будівельні роботи, які суперечать чинному законодавству, адже вони не мають відповідних дозволів. Ми наполягаємо, що перед початком робіт мають бути усі погодження а також згода громади», – коментує депутат Львівської міської ради Валерій Веремчук.

Тепер активісти, які були під стінами Ратуші, вимагають на виконання ухвали забрати прес із території «Сільмашу» й обіцяють організувати чергування, аби не допустити його запуску.