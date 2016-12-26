Програму безплатного харчування дітей та учнів у школах Львова продовжили на 2017 рік

Безоплатне харчування у школах отримують учні початкової школи, а також дошкільнята й учні старшої школи з соціально-незахищених та пільгових категорій населення.

На сесії ЛМР прийняли рішення про затвердження такої програми на наступний рік, інформує прес-служба ЛМР.

Програма поширюється на:

• Учнів 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів м. Львова, яких на даний момент нараховується 31 704 осіб;

• Дітей із багатодітних сімей, що виховуються у дошкільних навчальних закладах м. Львова, яких на даний момент нараховується 2 432 осіб;

• Дітей із багатодітних сімей, що навчаються у загальноосвітніх навчальних закладах м. Львова, яких на даний момент нараховується 5 339 осіб;

• Учнів 5-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям“, яких на даний момент нараховується 788 осіб;

• Дітей постраждалих учасників Революції Гідності.

Також додамо, що фінансування даної Програми здійснюється з бюджету міста Львова.