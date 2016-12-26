Преміювання двірників, зарплата для «Електротрансу» та квартири для учасників АТО: рада схвалила зміни до бюджету

Рада погодила внесення змін до переліку об’єктів, видатки на які у 2016 році проводять за рахунок коштів бюджету розвитку Львова.

«За» відповідне рішення проголосувало 35 міських обранців, інформує прес-служба ЛМР.

Зокрема, передусім, правки стосуються закладення коштів для виплати разових премій двірникам, які працюють у львівських комунальних підприємствах, у сумі 4 млн грн. (середньомісячний оклад, по 1626 грн.), а також заробітної плати працівникам «Львівелектротрансу», у розмірі 5,9 млн грн. Також відповідна ухвала містить співфінансування для придбання квартир учасникам АТО.