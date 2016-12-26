Порошенко підписав Держбюджет-2017

Президент Петро Порошенко підписав Закон «Про Державний бюджет України на 2017 рік». Про це повідомила прес-служба глави держави.

Як зазначається, президент нагадав, що бюджет своєчасно і детально був обговорений на засіданні РНБОУ в частини видатків на сектор оборони і безпеки країни. Він також особливо наголосив, що ці видатки складають 5,2% від ВВП і зазначив, що в першу чергу «ці видатки сконцентровані на фінансуванні Збройних Сил України і спрямовані не тільки на фіксацію грошового, медичного, речового та харчового забезпечення, а й на фінансування державного оборонного замовлення».

Крім того, мінімальну заробітну плату в бюджеті підвищено до 3200 грн.

Порошенко зазначив, що в бюджеті 2017 року закладені безпрецедентні видатки на дорожнє будівництво.

Президент наголосив, що проведення реформи децентралізації в країні вже третій рік поспіль призвело до суттєвого зростання місцевих бюджетів та можливостей місцевих бюджетів. За його словами, що бюджети розвитку місцевих громад зросли у 5-6 разів.

Президент також підписав Закони «Про збільшення видатків на заробітну плату працівникам державних вугледобувних підприємств», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» щодо збільшення мінімальної заробітної платні до 3200 гривень, «Про внесення змін до Бюджетного кодексу».