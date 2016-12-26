Помічники Миколая у Львові рознесли подарунки для близько 2800 дітей

В рамках Всеукраїнської благочинної акції Миколай про тебе не забуде, помічники св. Миколая рознесли подарунки для 2800 дітей з багатодітних, малозабезпечених сімей міста Львова, а також дітям, чиї батьки учасники чи загинули в зоні АТО.

23 грудня відбулось урочисте завершення акції „Миколай про тебе не забуде!”. Разом з волонтерами на вечірці «Етно Миколай» святкували завершення однієї з найчарівніших благодійних акцій музичні виконавці Joryj Kloc, Тroye Zillia, Торбан та Степан Горбик, інформує прес-служба ЛМР.

Львівські помічники св. Миколая старанно виконали своє завдання вже шістнадцятий рік поспіль. Протягом тижня, з 12 до 17 грудня, в Львівському Палаці Мистецтв на Фабриці Святого Миколая помічники Чудотворця пакували подарунки для дітей. Подарунки для дітей приносили небайдужі львів’яни, гості міста, спонсори акції.

18-19 грудня помічники Святого Миколая, одягнені в шапочки та із спеціальними ідентифікаторами відвідали домівки 2800 потребуючих діток Львова, стукаючи в двері та кажучи “Я від Святого Миколая! Він просив передати тобі цей подарунок.” Цього року вдалось принести пакуночки від Чудотворця до більшої кількості дітей, ніж минулого року (відвідали 2500 малюків в 2015 році).

19 грудня під час святкової Акції в місті, яка традиційно відбувається в найбільш людних місцях Львова, волонтери вітали перехожих зі святом Миколая, даруючи їм цукерки, листівки і щирі усмішки.

В рамках акції 4 грудня відбулось Сімейне свято «Я помагаю Миколаю» у бібліотеці-філії № 19 ЦБС для дітей. А 3 грудня на відвідувачів ТРЦ King Cross Leopolis чекав співочий флеш-моб у виконанні Народної хорової капели студентів «Гаудеамус» під керівництвом диригента Романа Михайловича Мачишина, на додачу, 10 грудня гостей ТРЦ чекав сюрприз у вигляді танцювального флеш-мобу.

Цього року волонтерами-помічниками Миколая у місті Львові стало 400 молодих людей. Акцію підтримали також близько 70 приватних водіїв, які розвозили помічників Миколая у найвіддаленіші частини міста.

Акція «Миколай про Тебе не забуде» відбулась також у Тернополі, Дніпрі, Миколаєві, Луцьку, Кривому Розі, Золочеві та Дрогобичі (Львівська область), Бережанах та Бучачі (Тернопільська область).