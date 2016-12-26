Наступного року Самбірщина може перейти на альтернативну енергію

У 2017 році на Львівщині запланований старт проекту із повного забезпечення районів області за рахунок відновлювальної енергетики.

Першою територією, яка вже у наступному році повністю перейде альтернативну енергію, може стати Самбірщина.

Про це розповів голова Львівської ОДА Олег Синютка на підсумковій прес-конференції у понеділок, 26 грудня.

“2016 рік став дуже важливим з точки зору розвитку альтернативної енергетики. І справа не тільки у відкритті нових сонячних та вітрових електростанцій, а й у тому, що ми зуміли позиціонувати Львівщину, як дуже вигідну платформу для інвестицій у розвиток відновлювальної енергії”, – зазначив Олег Синютка.

Керівник ОДА зазначив, що станом на сьогодні Львівщина має 4 додаткових заявки на встановлення сонячних та вітрових електростанцій на території області. “Вже наступного року у Старосамбірському районі запустять черговий етап вітроелектростанції, що дозволить повністю забезпечити за рахунок відновлювальної енергетики один район”, – додав Олег Синютка.