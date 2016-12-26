На Сихові зловмисник завдав ножове поранення мешканцю Пустомитівщини

Удар ножем у живіт зловмисник завдав потерпілому під час конфлікту поблизу кафе.

У Сихівський відділ поліції 24 грудня о 19.20 надійшло повідомлення від чергового лікаря одного з львівських травмпунктів про пацієнта, у якого було діагностовано «проникаюче ножове поранення передньої черевної стінки». Чоловіка було госпіталізовано до восьмої клінічної лікарні.

Правоохоронці встановили, що потерпілий – 21-річний мешканець одного з сіл Пустомитівського району. Ножового поранення йому завдав 24-річний львів’янин в одному з кафе, розташованому по вулиці Зубрівській у Львові під час конфлікту. Патрульні поліцейські вилучили у зловмисника ніж і газовий балончик та доставили його у Сихівський відділ поліції.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) КК України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років. Проводиться досудове розслідування. Призначено ряд експертиз, інформує відділ комунікації поліції Львівської області.