На Сихові чоловік у кафе завдав ножових поранень іншій особі

У суботу, 24 грудня близько 19 години патрульні отримали виклик з кафе на вулиці Зубрівській про нанесення ножових поранень невідомій особі.

Патрульні прибули на виклик, медики надавали допомогу потерпілому. Працівники та відвідувачі кафе надали детальний опис підозрюваного, зокрема сережка у вусі та татуювання на голові. Полісмени оперативно опитали свідків де може знаходитися згадана особа.

Обстежили територію і в одному із під’їздів поруч з кафе на 5 поверсі виявили 24-річного чоловіка, який був схожий на розшукуваного. Невідомі особи, які були поруч намагалися завадити затриманню. Чоловіка упізнали в кафе. На місце викликали слідчо-оперативну групу. В присутності понятих у нього виявили ніж балісонг, так званий «метелик». Далі справою займалися слідчі. Потерпілого госпіталізували, інформує прес-служба ЛМР..