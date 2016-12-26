На Львівщині жінка звинуватила колишнього чоловіка у пограбуванні

За цим фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження та проводять слідчі дії.

У Яворівський відділ поліції 23 грудня за допомогою звернулась 28-річна мешканка одного з сіл району. Жінка повідомила, що близько опівночі на вулиці її колишній чоловік силою відібрав у неї сумочку, у якій були гроші та мобільний телефон. Загальна сума збитків, за словами заявниці, становить більше чотирьох тисяч гривень.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.186 (грабіж) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до чотирьох років позбавлення волі. Проводяться слідчі дії, інформує відділ комунікації поліції Львівської області.