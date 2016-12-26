На Львівщині водій з Рівненської області скоїв наїзд на жительку Волині

Правоохоронці встановлюють усі обставини автопригоди під час якої було травмовано жінку-пішохода.

Дорожньо-транспортна пригода сталася 24 грудня о 12.25 на автодорозі «Київ – Чоп», поблизу кафе у Бродівському районі.

26-річний житель Рівненської області, керуючи автомобілем Toyota Avensis, скоїв наїзд на жінку, яка, за його словами, раптово вибігла на проїжджу частину.

Постраждалу жінку-пішохода, 39-річну жительку Волинської області, з переломом ключиці та струсом головного мозку госпіталізовано.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження,- карається штрафом до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років), інформує відділ комунікації поліції Львівської області.