На Львівщині внук обікрав бабцю

Як встановили працівники Золочівського відділу поліції, 19-річний хлопець шахрайським способом заволодів також мобільним телефоном своєї бабці.

До Золочівського відділу поліції 25 грудня звернулася 64-річна місцева мешканка, котра повідомила, що з її сумочки було викрадено кошти в сумі 100 євро.

Правоохоронці встановили особу зловмисника. Ним виявився 19-річний внук заявниці. Поліцейські також з’ясували, що хлопець шахрайським способом заволодів мобільним телефоном «HUAWEI», який теж належить бабусі зловмисника. Сума завданих збитків становить понад 650 євро.

За цими фактами відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.185 (крадіжка) та ч.1 ст.190 (шахрайство) КК України. Хлопцю загрожує до трьох років позбавлення волі. Проводяться слідчі дії, інформує відділ комунікації поліції Львівської області.