Міська рада прийняла ухвалу щодо врегулювання поводження з відходами на території «Сільмашу» у Рясне-2

Сьогодні, 26 грудня під час пленарного засідання прийнято ухвалу «Про врегулювання питання поводження з відходами на території промзони заводу «Львівсільмаш» за адресою м.Львів, вул. Т.Шевченка».

За відповідну ухвалу проголосувало 54 депутати, інформує прес-служба ЛМР.

Ухвала передбачає заборону будь-якої діяльності, пов’язаної з відходами, що ведеться на території промзони «Львівсільмаш»на вул. Шевченка, у випадку, якщо така суперечить чинному законодавству.

Також документ зобов’язує відкрити інформацію, надавши належно засвідчені копії правововстановлюючих документів на усі будівлі, споруди та земельні ділянки, на яких знаходяться будівлі, що належать до комунальної власностіна території промзони «Львівсільмаш».

До 1 лютого наступного року має бути оприлюднена Стратегія вирішення проблем зі сміттям у місті на найближчі 5 років.

Управління екології та благоустрою Львівської міської ради має виконати Комплексну екологічну програму на 2012-16 рік в частині створення ландшафтного Заказника «Білогорська долина» та передбачити на це кошти у міському бюджеті на 2017 рік.