Львів отримав бюджет розвитку на 2017 рік

Рада погодила перелік об’єктів, видатки на які наступного року проводитимуть за рахунок коштів бюджету розвитку Львова.

Про це інформує прес-служба ЛМР.

Як відзначила директор міського департаменту економічної політики Ірина Кулинич, до переліку, насамперед, увійшли перехідні об’єкти, які були розпочаті цього року і будуть завершені наступного. Це, зокрема, відновлення дитячих садочків, закінчення інфраструктурних і дорожніх робіт тощо. Також перелік охопив об’єкти, на які розроблено чи потрібно розробити проектно-кошторисну документацію. «Ми вперше приймаємо відповідний проект ухвали в поточному році, аби не зупиняти всі ті роботи, які почали проводити у 2016 році. До розподілу ми мали майже 1,5 млрд грн., що дещо менше, ніж було цьогоріч», – зазначила посадовець.

Відтак, у бюджеті розвитку вперше передбачено 17,5 млн грн. для реалізації проектів, за які проголосували мешканці міста в рамках «Громадського бюджету», і близько 10 млн грн. – на впровадження різноманітних інноваційних заходів з облаштування «розумного» мікрорайону. Також виділено кошти на рекультивацію Грибовицького сміттєзвалища. Передбачено відповідні суми на гарантовані зобов’язання міста за кредитами, а також на завершення усіх розпочатих робіт в дитячих установах та закладах освіти. Близько 40 млн грн. виділяють на сферу охорони здоров’я, у тому числі 30 млн грн. – на придбання медичного обладнання. Відповідні суми передбачено на розвиток інженерно-транспортної інфраструктури Львова. «Ми провели громадські слухання, за результатами яких намагались охопити всі подані громадськістю пропозиції», – додала Кулинич.

Окрім цього, від 19,5 до 21 млн грн. передбачають для кожної із 6 районних адміністрацій міста, здебільшого – на облаштування внутрішньоквартальних проїздів та ремонт доріг. Як підкреслив міський голова Львова Андрій Садовий, у січні наступного року до цих сум додадуть ще по 10 млн грн. за рахунок надходжень у міський бюджет від акцизного податку.

Водночас, якщо раніше передбачалось виділення 40 млн грн. на вивезення ТПВ з міста, то після обговорень було прийнято рішення щодо мінімізації цієї суми до 15 млн грн. Із тих 25 млн грн., які залишились, 4 млн додали на добудову спортивного залу школи №7, а решту 21 млн – перенесли в нерозподілений залишок.