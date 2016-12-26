Кращі спортсмени та тренери Львова отримають стипендії за підсумками 2015 спортивного року

Щороку, для підтримки та заохочення молодих і перспективних спортсменів та тренерів, управління молоді, сім’ї та спорту проводить конкурс щодо надання стипендій за спортивні досягнення попереднього року.

У 2016 році участь у конкурсі брало понад 600 спортсменів та тренерів з різних видів спорту, інформує прес-служба ЛМР.

Цьогоріч на надання стипендій міського голови з бюджету міста Львова виділено 410 000 грн..

Відтак, 27 грудня о 12:00 год. у великому сесійному залі Львівської міської ради відбудеться урочисте вручення стипендій міського голови Львова талановитим та перспективним спортсменам та тренерам, які у 2015 році стали призерами чи здобули призові місця на змаганнях всеукраїнського та міжнародного масштабів.

78 спортсменів та 33 тренери отримають матеріальну винагороду в такому розмірі:

– спортсмени, які вибороли призові місця на Європейських іграх та їх тренери – 3500 грн.;

– спортсмени, які вибороли призові місця на чемпіонатах світу та їх тренери – 3000 грн.;

– спортсмени, які вибороли призові місця на чемпіонатах Європи та їх тренери – 2500 грн.;