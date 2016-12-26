Антимонопольний комітет оштрафував Приватбанк

Антимонопольний комітет оштрафував ПАТ “Приватбанкт” на 82 тис. 600 грн за порушення законодавства про захист економічної конкуренції. Про це повідомляється на сайті АМКУ.

Зокрема, як зазначається, Приватбанк подав АМКУ інформацію в неповному обсязі.

Раніше повідомлялося, що Антимонопольний комітет відкрив справу щодо “Приватбанку” за відмову надати АМКУ матеріали, необхідні для розслідування двох епізодів можливого порушення законодавства про захист економічної конкуренції. Зокрема, інформація запитувалася в рамках розслідування, розпочатого у зв’язку з ознаками вчинення ПАТ “Укртатнафта”, ПАТ “НПК-Галичина”, ТОВ “Галнафта”, ТОВ “ТД “Прикарпаттянафтотрейд”, ТОВ “Котлас”, “Полигональ”, ТОВ “Гарант-УТН” антиконкурентних узгоджених дій, що спотворили результати продажу нафти і газового конденсату на аукціоні.