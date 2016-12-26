30 грудня – останній день прийому заявок на обласний конкурс мікропроектів

До завершення реєстрації заявок на конкурс мікропроектів місцевого розвитку на 2017 рік залишилося 5 днів. 30 грудня – останній день подачі документів.

Про це повідомив начальник відділу з питань реалізації проектів місцевого розвитку, міжнародної технічної допомоги та зовнішньоекономічних зв’язків Іван Собко.

За його словами, станом на зараз подано 263 заявки. «Пропозицій немало, також є такі, які повернуто на доопрацювання, – зазначив Іван Собко. – На сьогодні найактивнішими районами в підготовці та подачі заявок є Сокальський, Стрийський, Жовківський райони та місто Червоноград. Цьогоріч очікуємо на 1000 проектів.

Наголошую, продовжувати термін прийому заявок, так як це було минулого року, не будемо», інформує прес-служба ЛОР.