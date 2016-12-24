Жадан, Петриненко й Роговцева увійшли до складу Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка (повний список)

Президент підписав Указ №575/2016 «Про склад Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка»

Головою комітету призначено письменника Юрія Щербака. До складу Комітету за згодою увійшли 24 діячі культури та мистецтва.

СКЛАД

Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка

ЩЕРБАК Юрій Миколайович – письменник, голова Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка

ТРИМБАЧ Сергій Васильович – кінознавець, лауреат Державної премії України імені Олександра Довженка, заступник голови Комітету (за згодою)

БОГДАНОВИЧ Олексій Володимирович – артист, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка (за згодою)

БОГОМАЗОВ Дмитро Михайлович – театральний режисер, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка (за згодою)

БУКОВСЬКИЙ Сергій Анатолійович – кінорежисер, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка (за згодою)

ГОБДИЧ Микола Миколайович – хоровий диригент, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка (за згодою)

ГОЛОТА Любов Василівна – письменниця, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка (за згодою)

ГУСЕЙНОВ Григорій Джамалович – письменник, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка (за згодою)

ДОНЧИК Андрій Віталійович – кінорежисер і телережисер, заслужений діяч мистецтв України (за згодою)

ДРОЗДОВСЬКИЙ Дмитро Ігорович – літературознавець, кандидат філологічних наук (за згодою)

ЖАДАН Сергій Вікторович – письменник, кандидат філологічних наук (за згодою)

ЗАДОРОЖНА Марія Миколаївна – мистецтвознавець (за згодою)

КРИВОЛАП Анатолій Дмитрович – художник, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка (за згодою)

ЛАНЮК Юрій Євгенович – композитор, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка (за згодою)

МАКАРОВ Юрій Володимирович – журналіст, телеведучий (за згодою)

ОЛІЙНИК Олександра Степанівна – музикознавець, кандидат мистецтвознавства, заслужений діяч мистецтв України (за згодою)

ПЕТРИНЕНКО Тарас Гаринальдович – співак, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка (за згодою)

РОГОВЦЕВА Ада Миколаївна – актриса, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка (за згодою)

САВЧЕНКО Сергій Олександрович – заслужений художник України (за згодою)

СЕМКІВ Ростислав Андрійович – літературознавець, кандидат філологічних наук (за згодою)

СЛАБОШПИЦЬКИЙ Мирослав Михайлович – кінорежисер, лауреат Державної премії України імені Олександра Довженка (за згодою)

СОЛОВЕЙ Елеонора Степанівна – літературознавець, доктор філологічних наук (за згодою)

СУМСЬКА Наталія В’ячеславівна – актриса, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка (за згодою)

ТЕЛІЖЕНКО Олександра Василівна – майстер народного мистецтва, заслужений художник України (за згодою)

ТУМАСЬЯН Тетяна Аркадіївна – галерист, куратор (за згодою).