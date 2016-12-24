Жадан, Петриненко й Роговцева увійшли до складу Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка (повний список)

Президент підписав Указ №575/2016 «Про склад Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка»
Головою комітету призначено письменника Юрія Щербака. До складу Комітету за згодою увійшли 24 діячі культури та мистецтва.
СКЛАД
Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка
ЩЕРБАК Юрій Миколайович – письменник, голова Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка
ТРИМБАЧ Сергій Васильович – кінознавець, лауреат Державної премії України імені Олександра Довженка, заступник голови Комітету (за згодою)
БОГДАНОВИЧ Олексій Володимирович – артист, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка (за згодою)
БОГОМАЗОВ Дмитро Михайлович – театральний режисер, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка (за згодою)
БУКОВСЬКИЙ Сергій Анатолійович – кінорежисер, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка (за згодою)
ГОБДИЧ Микола Миколайович – хоровий диригент, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка (за згодою)
ГОЛОТА Любов Василівна – письменниця, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка (за згодою)
ГУСЕЙНОВ Григорій Джамалович – письменник, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка (за згодою)
ДОНЧИК Андрій Віталійович – кінорежисер і телережисер, заслужений діяч мистецтв України (за згодою)
ДРОЗДОВСЬКИЙ Дмитро Ігорович – літературознавець, кандидат філологічних наук (за згодою)
ЖАДАН Сергій Вікторович – письменник, кандидат філологічних наук (за згодою)
ЗАДОРОЖНА Марія Миколаївна – мистецтвознавець (за згодою)
КРИВОЛАП Анатолій Дмитрович – художник, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка (за згодою)
ЛАНЮК Юрій Євгенович – композитор, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка (за згодою)
МАКАРОВ Юрій Володимирович – журналіст, телеведучий (за згодою)
ОЛІЙНИК Олександра Степанівна – музикознавець, кандидат мистецтвознавства, заслужений діяч мистецтв України (за згодою)
ПЕТРИНЕНКО Тарас Гаринальдович – співак, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка (за згодою)
РОГОВЦЕВА Ада Миколаївна – актриса, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка (за згодою)
САВЧЕНКО Сергій Олександрович – заслужений художник України (за згодою)
СЕМКІВ Ростислав Андрійович – літературознавець, кандидат філологічних наук (за згодою)
СЛАБОШПИЦЬКИЙ Мирослав Михайлович – кінорежисер, лауреат Державної премії України імені Олександра Довженка (за згодою)
СОЛОВЕЙ Елеонора Степанівна – літературознавець, доктор філологічних наук (за згодою)
СУМСЬКА Наталія В’ячеславівна – актриса, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка (за згодою)
ТЕЛІЖЕНКО Олександра Василівна – майстер народного мистецтва, заслужений художник України (за згодою)
ТУМАСЬЯН Тетяна Аркадіївна – галерист, куратор (за згодою).