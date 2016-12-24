Завдяки небайдужим громадянам літню львів’янку врятували від обмороження

Про це повідомляє Патрульна поліція Львова

Учора близько 19 години до стаціонарного посту біля населеного пункту Зимна Вода під’їхав автомобіль із подружжям. Вони повідомили, що, проїжджаючи біля лісу неподалік села Оброшино, помітили старшу жінку.

Як з’ясували поліцейські, в жінки проблеми з пам’яттю, вона не знала, як опинилася там, де її знайшли. Бабуся дуже змерзла, адже була одягнута в осіннє пальто та нічну сорочку. Патрульні зігріли жінку. У неї виявили гаманець, в якому лежала записка з номером телефону сина й адресою проживання. Виявилося, що 85-річна жінка проживає у Львові на вулиці Кульпарківській, а син розшукував її впродовж усього дня. Це вже не вперше жінка пішла з дому. Чоловік забрав маму та подякував небайдужим громадянам за позицію і свідомість.