Вручення обласних премій у галузі культури, літератури, мистецтва, журналістики й архітектури: ФОТО

23 грудня у Львівському палаці Потоцьких відбулися урочистості з нагоди вручення обласних премій 2016 року в галузі культури, літератури, мистецтва, журналістики та архітектури
Серед цьогорічних лауреатів:
Бірюльов Юрій – номінація «Мистецтвознавство і культурологія» – імені Святослава Гординського;
Откович Мирослав – номінація «Збереження культурної спадщини» – імені Бориса Возницького;
Магунь Марія, Легін Софія, Сиглова Анастасія, Метельський Роман – номінація «Музейна справа» – імені Іларіона і Віри Свєнціцьких;
Кіс Ольга – номінація «Поезія» – імені Маркіяна Шашкевича;
Людкевич Марія – номінація «Проза» – імені Богдана Лепкого;
Івашків Василь – номінація «Літературознавство, сучасна літературна критика, переклади» – імені Михайла Возняка;
Болкун Андрій – номінація «Журналістика та публіцистика» – імені В’ячеслава Чорновола;
Яциняк Василь – номінація «Музичне мистецтво» – імені Станіслава Людкевича;
Одрехівський Василь – номінація «Образотворче мистецтво» – імені Івана Труша;
Рудик Ігор – номінація «Декоративно-ужиткове мистецтво» – імені Зеновія Флінти;
Грегорійчук Зоряна – номінація «Народна Творчість» – імені Анатолія Вахнянина;
Холодило Наталія – номінація «Дизайн» – імені Олени Кульчицької;
Чурилик Ярема та Чурилик Ірина – номінація «Архітектура» – імені Івана Левинського.
Фото Володимира Дубаса