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Вручення обласних премій у галузі культури, літератури, мистецтва, журналістики й архітектури: ФОТО

23 грудня у Львівському палаці Потоцьких відбулися урочистості з нагоди вручення обласних премій 2016 року в галузі культури, літератури, мистецтва, журналістики та архітектури

Серед цьогорічних лауреатів:

Бірюльов Юрій – номінація «Мистецтвознавство і культурологія» – імені Святослава Гординського;

Откович Мирослав – номінація «Збереження культурної спадщини» –  імені Бориса Возницького;

Магунь Марія, Легін Софія, Сиглова  Анастасія, Метельський Роман – номінація «Музейна справа» – імені Іларіона і Віри Свєнціцьких;

Кіс Ольга – номінація «Поезія» – імені Маркіяна Шашкевича;

Людкевич Марія – номінація «Проза» – імені Богдана Лепкого;

Івашків Василь – номінація «Літературознавство, сучасна літературна критика, переклади» – імені Михайла Возняка;

Болкун  Андрій – номінація «Журналістика та публіцистика» – імені В’ячеслава Чорновола;

Яциняк Василь – номінація «Музичне мистецтво» – імені Станіслава Людкевича;

Одрехівський Василь – номінація «Образотворче мистецтво» – імені Івана Труша;

Рудик Ігор – номінація «Декоративно-ужиткове мистецтво» – імені Зеновія Флінти;

Грегорійчук  Зоряна  – номінація «Народна Творчість» – імені Анатолія Вахнянина;

Холодило Наталія – номінація «Дизайн» – імені Олени Кульчицької;

Чурилик Ярема та Чурилик Ірина – номінація «Архітектура» – імені Івана Левинського.

Фото Володимира Дубаса