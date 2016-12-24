Ватикан передасть в Україну шість мільйонів євро, зібраних для постраждалих на Донбасі

Гроші, зібрані в європейських церквах, перерахують 25 грудня, у день католицького Різдва

Їх спрямують на програми гуманітарної допомоги для постраждалих від бойових дій на Донбасі.

З ініціативи Папи Франциска для українців зібрали 12 мільйонів євро допомоги. У день католицького Різдва, 25 грудня, від імені Папа Римського Франциска Україні буде виділено перший транш гуманітарної допомоги у розмірі шести мільйонів євро, повідомила «Німецька хвиля» з посиланням на прес-службу Ватикану.

Гроші, зібрані на заклик Папи Римського в церквах по всій Європі для допомоги постраждалим від конфлікту на Сході України, спрямують на потреби понад двох мільйонів українців, насамперед у Донецькій, Луганській, Харківській та Дніпропетровській областях.

У повідомленні зазначено, що в липні 2016 року Ватикан створив спеціальний комітет, який базується у Запоріжжі і який відбирав для фінансування програми гуманітарної допомоги для постраждалих від бойових дій на Донбасі. Гроші, що їх перерахує Ватикан, розподілять між 20 масштабними проектами та 39 дрібнішими ініціативами, вони спрямовані насамперед на потреби лікування, а також на продукти харчування, засоби гігієни та житло.

Загалом на заклик Папи Римського від квітня 2016 року було зібрано 12 мільйонів євро пожертв. Коли перерахують решту коштів, у повідомленні Ватикану не уточнюють.