У Старичах військові будують та облаштовують казарми за стандартами НАТО

У 184-му Навчальному центрі Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, що у селі Старичі на Львівщині, відбулася презентація масштабного проекту з нарощування казармено-житлового фонду

Під час брифінгу для представників регіональних засобів масової інформації представники Центру та начальник Яворівської КЕЧ району підполковник Федір Савицький поінформували присутніх про першочергові заходи, етапи виконання робіт, перспективні напрямки. Також поділилися думками щодо впровадження, адаптації та розвитку подібних проектів на загальнодержавному рівні.

Як зазначив заступник начальника Центру роботи з особовим складом підполковник Володимир Безбородов ідея відновлення казарм народилася ще до війни.

– Тільки-но наш Центр розпочав підготовку військових спеціалістів за багатьма спеціальностями, відразу ж постало питання – де розміщувати особовий склад: викладачів, інструкторів, обслуговуючий персонал і, звісно, курсантів? На перших порах виручали наметові містечка, однак із часом ми зрозуміли – аби навчання тривало успішно, необхідно створити належні умови для проживання. Саме тому, на початку цього року поставили собі за мету одне амбітне завдання – переселити людей до казарм якомога швидше, – наголосив офіцер.

Також він продемонстрував журналістам будівлю, що десять років стояла на «консервації».

– Аби привести тут усе до ладу, оборонному відомству довелося вкласти майже 12,5 мільйона гривень і найняти підрядну організацію. Як бачите, кошти витрачено недарма – повністю замінені покрівля, вікна, усі комунікації, проведено капітальний ремонт усіх приміщень усередині, а також відновлено фасад. Тут передбачено облаштування кімнат для командирського складу, класи підготовки, шістнадцяти кімнат особистої гігієни, майже трьох десятків кубриків тощо. Загалом маємо таку надію, що тут доволі комфортно розмістяться близько восьмиста військовослужбовців Центру, які забезпечують навчальний процес, – зазначив підполковник Володимир Безбородов.

Натомість начальник Яворівської КЕЧ району підполковник Федір Савицький представив учасникам інформаційного заходу ще один цікавий варіант вирішення житлової проблеми – збірно-щитову казарму кубрикового типу.

– Перш за все, хочу зазначити на тому, що це приміщення збудовано власними силами КЕЧ та Центру, тобто ми не наймали ніяких підрядних організацій, а все зробили самі. Такий підхід дозволив зекономити майже чотири мільйони гривень, а собівартість будівлі склала дещо більш ніж 2,5 мільйона гривень. Можу із впевненістю сказати про те, що це перша за 25 років казарма у Збройних силах України, яку зведено коштом оборонного відомства, без залучення зовнішнього фінансування та волонтерів. До кінця року плануємо запустити в експлуатацію ще одну таку казарму. Якщо ж говорити про стандарти НАТО, то вона, переконаний, відповідає усім стандартам, – наголосив підполковник Федір Савицький.

Як зазначили представники Центру в таких будівлях проживатимуть військовослужбовці перемінного складу, які приїжджатимуть на навчання. Варто додати, що всередині є все необхідне для повноцінного відпочинку курсантів після важкого та насиченого дня.

Під час переходів територією 184-го Навчального центру журналісти не могли не помітити й інші будівельні майданчики: здоровезний котлован та наполовину викладені з блоків коробки одноповерхових будівель. Свої пояснення з цього приводу надав заступник начальника Центру – начальник тилу підполковник Сергій Кожухівський.

– Так, наступного року підрядна організація зведе на місті котловану чотириповерхову казарму, майже таку, в якій ми побували. Окрім того, до завершення опалювального сезону плануємо ввести в експлуатацію ще декілька об’єктів, що зараз зводяться на нашій території. Таким чином, наступного року ми плануємо суттєво наростити наш казармено-житловий фонд.

Побувавши на будівельних майданчиках, учасники брифінгу відвідали також наметове містечко Центру, на території якого поспілкувалися з військовослужбовцями та проінспектували їхні умови проживання.

За словами офіцерів цей візит представників мас-медіа може видатися останнім для цього наметового табору, адже з уведенням в експлуатацію нових приміщень його невдовзі згорнуть, а особовий склад розмістять у комфортних стаціонарних умовах.

– Проживання в наметах у полі залишиться хіба що як елемент військового вишколу, – зазначив підполковник Сергій Кожухівський.

Текст і фото: Віталій Іванов, Регіональний медіа-центр Міністерства оборони України (м. Львів)