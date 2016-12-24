Сьогодні у Львові відкривають перше в Україні інтерактивне кафе (фото, відео)

Сьогодні, 24 грудня, в ТРЦ Victoria Gardens у Львові відкриється перше українське інтерактивне кафе

Про це повідомляє сайт AiN. У кафе встановлять інтерактивні столики. За допомогою такого стола можна робити замовлення, здійснювати покупки в онлайні, дивитися, як готують їжу, спілкуватися з іншими відвідувачами тощо.

Проект Interactive Restaurant Technology Дмитра Костика, засновника Kodisoft, уже відомий за кордоном – це великі та яскраві інтерактивні столи для кафе. Власник проекту розповів, що торік такий стіл захотів купити собі навіть глава Cisco. А тепер і українські користувачі зможуть оцінити нові технології в ресторанній справі.

За словами Дмитра Костика, Kodisoft – єдина компанія в світі, яка виробляє інтерактивні столи спеціально для індустрії харчування. Зараз інтерактивні столи компанії працюють уже в семи закладах по всьому світу. Кілька місяців тому відкрили офіс у Торонто. Канадський прем’єр-міністр уже випробував столик, замовив з його допомогою «Бладі Мері».

Іще одне кафе відкриють у Києві, в ЦУМі, на 6-му поверсі, спільно з мережею Good Wine. «Основна ідея – це кафе, побудовано на базі українських технологій, які на роки випереджають світові розробки», – каже Дмитро.

Існування таких столів у робочому середовищі стало можливим завдяки власному винаходу компанії. «Власна сенсорна технологія Kodisoft – єдина, яка здатна працювати через товсте (до 20 мм) захисне скло. Завдяки цьому інтерактивні столи не бояться вологи, перепадів температур, силових та ударних навантажень», – розповів засновник компанії.

Сенсори, розроблені Kodisoft, здатні розпізнавати тисячі одночасних дотиків швидше, ніж смартфони або планшети, «бачити» форму об’єктів, розпізнавати силу натискання пальців. Про стресостійкість столів команда навіть зняла відео, де по сенсорній поверхні ходять дівчата на підборах:

Усі технології розроблені та вироблені в Україні, на власних виробничих потужностях Kodisoft.