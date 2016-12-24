Нігерієць Leo Mantis презентував свій перший кліп «Листи»(відео)

«Листи» – це авторська композиція, одна з перших пісень виконавця, написаних саме українською мовою

Талановитий музикант Leo Mantis підкорив соціальні мережі завдяки аматорському відео, знятому на звичайну веб-камеру в кімнаті гуртожитку, де він виконував пісню «Така як ти» Святослава Вакарчука. Після абсолютно неочікуваного для нього успіху (сюжети провідних каналів, запрошення на радіо, сотні тисяч переглядів на YouTube), вирішив спробувати себе на проекті «Голос країни» і потрапив в команду саме Святослава Вакарчука. Після завершення проекту Лео був вже абсолютно впевнений, що музика в його життя прийшла назавжди.

Леонардо Ободоеке (сценічне ім’я – Leo Mantis) родом із Нігерії. Переїхав в Україну 2012-го року на навчання в Тернопільському медичному університеті за спеціальністю «хірург». Хлопцеві завжди подобалася медицина. Проте після участі в музичному проекті він зрозумів, що музика є невід’ємною складовою його життя.

На сьогодні у Лео вже є до 20 пісень українською та англійською мовами. Частина з них суттєво відрізняється від першої роботи. Незважаючи на це, саме «Листи» музикант обрав для першої прем’єри.

Leo Mantis зазначив: «Я написав «Листи» 2 роки тому. Сама композиція дуже особиста. Вона про духовну та фізичну відстань. Прикро, але чимало хто стикається з проблемою, коли відчуваєш подібну відстань. Не дивлячись на те, що люди можуть жити роками разом, при цьому вони перебувають духовно далеко один від одного».

Музика Лео Мантіс – унікальний стиль, в якому поєднанні африканський блюз, рок та інді. Як зазначає сам Leo, на його творчість вплинули такі артисти як: Coldplay, The Black Keys, африканський виконавець Фела Куті, Кендрік Ламар, Нік Дрейк, Океан Ельзи. До речі, першою піснею, яку він почув, прилетівши в Україну, була «Я так хочу…» ОЕ. Лео вчив українську мову, в тому числі, й за текстами ОЕ і, до речі, оволодів українською за півтора роки.

«Листи» отримали свою візуалізацію від режисера та автора ідеї кліпу Романа Блажана (продакшн Minimal Movie).

«Ми намагались зробити відео таким, щоб його було цікаво переглядати знов і знов. Нам вдалося втілити в кліпі багато деталей, які з першого погляду не помітні, але вони і є ключем до розгадки. Після перегляду «Листи» більше відкритих питань аніж відповідей!» – пояснює режисер.

Автор музики, слів, виконавець: Leo Mantis. Запис та зведення: Студія «211». Продюсери: Святослав Вакарчук, Віталій Телезін. Саунд-продюсери: Leo Mantis, Владімір Опсеніца, Віталій Телезин. Інженери запису: Віталій Телезин, Ростислав Терешко.