На території Розточчя, України та Польщі створять нові велосипедні маршрути

Департамент екології спільно з польськими партнерами підписали Концептуальну Записку для участі у програмі транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна 2014-2020. Про це повідомляє Департамент екології та природних ресурсів Львівської облдержадміністрації.

Підписання відбулося вчора, 23 грудня.

У рамках цієї програми департамент разом із Любельським воєводством, Гміною Замость, Росточанським парком народовим, Яворівським національним природним парком, Асоціацією органів місцевого самоврядування Єврорегіон «Карпати Україна» підготували проект «RoweLove Розточчя – разом незважаючи на кордони».

Проект передбачає створення нових велосипедних маршрутів на території Розточчя, України та Польщі, їх маркування, облаштування пунктів обслуговування туристів, будівництво еколого-просвітницького візит-центру.

За кошти обласного фонду охорони навколишнього природного середовища розроблено проектно-кошторисну документацію на «Створення еколого-просвітницького візит-центру в зоні стаціонарної рекреації «Верещиця» Яворівського національного природного парку». Це дасть можливість залучити близько 7 млн. гривень коштів міжнародно-технічної допомоги на його будівництво. Будівля спроектована за найсучаснішими німецькими технологіями енергозбереження з використанням сонячних акумуляторів, твердопаливного котла та інших технологій.

Реалізація проекту сприятиме налагодженню тісної і плідної співпраці між Україною та Республікою Польща у галузі охорони природи, велотуризму, популяризації здорового способу життя та збереження культурної спадщини.